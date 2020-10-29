አሽከርካሪዎቹ በቱሪስት ታክሲ ዘመናዊ አገልግሎት በመስጠት ኑሯቸውን ለማሻሻል ተስፋ ሰንቀዋል

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 19/2013( ኢዜአ) የቱሪስት ታክሲ ዘርፍ ለጎብኚዎች ዘመናዊ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር ኑሯቸውን ማሻሻል እንደሚያስችላቸው አሽከርካሪዎች ገለጹ።
ኦክሎክ ጄኔራል ትሬዲንግ የሚገጣጥማቸውና በሄሎ ታክሲ የአገልግሎት ስምሪት የሚሰጣቸው ለቱሪስት ብቻ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ታክሲዎች በሐምሌ 2012 ዓ.ም ለምረቃ መብቃታቸው ይታወቃል።
ይህን ተከትሎም በመንግስት በተመቻቸው ከቀረጥ ነፃ ዕድል በመጠቀም በእነዚህ ታክሲዎች ለቱሪስቶች አገልግሎት በመስጠት ኑሯቸውን ለመለወጥ ያለሙ አሽከርካሪዎች ለስራ ዝግጁ ሆነዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው እነዚህ አሽከርካሪዎች ታክሲዎቹ ገቢያቸውን ለማሻሻልና አገልግሎታቸውንም ለማዘመን እንደሚያስችላቸው ነው የገለጹት።
የላዳ ታክሲ አሽከርካሪውና በዚሁ ስራ ቤተሰብ እንደሚያስተዳድር የገለጸው ሄኖክ በለጠ ለአሮጌው መኪና መለዋወጫ በማጣትና በሚያስወጣው ወጪ መብዛት ኑሮው መፈተኑን ይናገራል።
ለጎብኚዎች አገልግሎት ሲሰጥ ቢቆይም የእንጦጦን ፓርክን ጨምሮ ሌሎች የቱሪስት መዳረሻዎች እየለሙ ከመሆኑ አንፃር በአሮጌ ታክሲው ዘመናዊ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚቸገር ነው የተናገረው።
እንደ ሄኖክ ሁሉ የታክሲ አሽከርካሪዎቹ ኤርሚያስ ግርማ፣ ዮናስ ካሳሁንና አቤል ነጋሽም በአሮጌዎቹ ታክሲዎች ሲሰሩ የሚያጋጥማቸው የወጪ ብዛትና እንግልት በአዲሶቹ የቱሪስት ታክሲዎች እንደማይኖር ተስፋ አድርገዋል።
መንግስት ለታክሲ አሽከርካሪዎች የተሻለ የስራ ዕድል ለመፍጠር ላመቻቸላቸው ከቀረጥ ነፃ አገልግሎትም አመስግነዋል።
የኦክሎክ ጄኔራል ሞተርስ የበላይ አማካሪና ባለአክሲዮን አቶ ኑሩ ያሲን ለጎብኚዎች ደህንነቱን የጠበቀ ዘመናዊ አገልግሎት ይሰጣሉ የተባሉትን ታክሲዎች ካለፈው ሐምሌ መጨረሻ ጀምሮ በማስገባት ወደ ስራ ለማሰማራት ሲሰራ መቆየቱን ገልጸዋል።
ከጥቅምት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተሽከርካሪዎችን መረከብ የሚያስችላቸውን ደብዳቤ ያገኙ በመሆኑ
ተመዝግበው ከቀረጥ ነጻ የገቡ ተሽከርካሪዎቹን ለመረከብ በመጠባበቅ ላይ ለሚገኙ በመላ አገሪቷ ያሉ ከ 5 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ከቀረጥ ነጻው ተጠቃሚ አሽከርካሪዎች ስልጠና ለመስጠት በትብብር እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በስራ ዘርፉ ለመመዝገብ ለሚፈልጉም በክልሎች ባሉ የተቋሙ ቅርንጫፎችና በድረገፁ በመጠቀም መረጃ ማግኘት እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የዓለም አቀፍ ቱሪዝም ፋሲሊቴሽን ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ደርበው በበኩላቸው ለቱሪዝም ወሳኝ ከሆኑ ጉዳዮች የትራንስፖርት አገልግሎት አንዱ መሆኑን ይገልፃሉ።
በአብዛኛው የአገሪቷ ክልሎች ከአስጎብኚ ድርጅቶች ውጭ የሚሰጠው የትራንስፖርት አገልግሎት ደረጃውን የጠበቀ አለመሆኑን ገልፀው፤ ይህን ለማሻሻል የቱሪስት ታክሲዎች ሚና የላቀ እንደሚሆን ተናግረዋል።
የቱሪስት ታክሲ አገልግሎቱን ኦክሎክ ጄኔራል ትሬዲንግና ሄሎ ታክሲ በትብብር የሚሰጡት ሲሆን ሚኒስቴሩ የማስተባበር ስራ እንደሚሰራ አስረድተዋል።
የጎብኚዎች ቁጥር እያደገ ከመሆኑ አንጻር የቱሪስት ታክሲዎች ዘመናዊና ደህንነቱ የተጠበቀ አገልግሎት ከመስጠት በዘለለ ለአገር ገፅታ ግንባታም አስተዋፅኦ አላቸው ነው ያሉት።
የቱሪዝም ዘርፉ ለአገሪቷ የሚያስገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማሳደግ በዘርፉ የተሰማሩ አገልግሎት ሰጪዎች ሊተጉ እንደሚገባም ነው አቶ ቴዎድሮስ የተናገሩት።