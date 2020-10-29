የኦሮሚያ ቤተ ክህነት በሚል የተቋቋመው ኮሚቴ ያነሳቸው ችግሮች በጠቅላይ ቤተ-ክህነት እንዲፈቱ ዕርቅ ፈጸመ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ቤተ ክህነት ለማቋቋም ሲሰራ የቆየው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ ያነሳቸው ችግሮች በጠቅላይ ቤተ ክህነት ስር እንዲፈቱ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ዕርቅ መፈጸሙን ገለፀ።
ኮሚቴው ከጠቅላይ ቤተ-ክህነት ጋር የነበረው ልዩነት ባነሳቸው ችግሮች ሳይሆን በመፍትሔው ላይ እንደነበርም ተጠቅሷል።
ዕርቀ ሠላም እንዲፈጸም የሽምግልናውን ሚና የተወጣው ‘ጃን ትምህርትና ሠላም ለወገን’ የተሰኘ ሲቪክ ማኅበር ነው።
የማኅበሩ ሰብሳቢ ላዕከሠላም ባያብል ሙላቴና የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ለመመስረት ተቋቁሞ የነበረው ኮሚቴ ሰብሳቢ ቀሲስ በላይ መኮንን በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
ላዕከሠላም ባያብል በመግለጫው ላይ እንዳሉት በኦሮሚያ አካባቢ የቤተክርስቲያን አገልግሎት መዳከምን ተከትሎ ‘ችግሩን ለመፍታት የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ማቋቋም ነው’ በሚል በተነሱ ወገኖችና በቅዱስ ሲኖዶስ መካከል ልዩነት ተፈጥሮ እንደነበር አውስተዋል።
የኦሮሚያ አካባቢ ቤተክርስቲያን አገልግሎት መዳከም ችግሩን መፍታት እንደሚገባ በአባቶች፣ በምዕመናንና በሊቃውንት ዘንድ ቢታመንበትም መፍትሔው ላይ ግን ልዩነቶችን እንደነበሩ አብራርተዋል።
በዚህም ላለፉት ስድስት ወራት በማህበሩ ሸምጋይነት የኮሚቴውን አባላት ከቋሚ ሲኖዶስ ጋር በማነጋገር ችግሩን ለመፍታት ሲሰራ መቆየቱን ገልጸዋል።
በዚህም በሁለቱም ወገን ስምምነት ተደርሶ ትናንት በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባዔ ፀድቆ ዕርቅ መደረጉን አብስረዋል።
በመፍትሔውም በኦሮሚያ ክልል የቤተክርስቲያን መዳከም ችግርን ለመፍታት በጠቅላይ ቤተክህነት ስር በሚቋቋም ጠንካራ አካል በኩል በአንድነት ለመፍታት ስምምነት መደረሱን ተናግረዋል።
በኦሮሚያ አካባቢ ያጋጠመው የአገልግሎት መዳከም የመላ ቤተክርስቲያን ፈተና በመሆኑ ሁሉንም የሚመለከትና በጋራ የሚመመለስ እንደሆነም ገልጸዋል።
የተፈጠረው አለመግባባት ለቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለአገርም ሠላም ችግር እንደነበር ገልጸው፤ የቤተ ክርስቲያን መከፋፈል ምን ያህል ከባድ ችግር እንደሚያስከትል ከዚህ ቀደምም ስለመታየቱ ገልፀዋል።
በስምምነቱ “አሸናፊዋ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ናት” ያሉት ሰብሳቢው የቤተ ክርስቲያን ልጆች በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።
በቀጣይም ከአዲስ አበባ ውጭ በመላ ኦሮሚያ እስከ ወረዳ ያሉ የቤተ ክርስቲያን መዋቅርን ያሳተፈ ጉባኤ እንደሚካሄድ ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበሩት ቀሲስ በላይ መኮንን በበኩላቸው ልዩነቱ የሃይማኖት፣ የቀኖና፣ የትውፊት ሳይሆን የአስተዳደር ችግር እንደነበር ገልጸዋል።
ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መዳከምን ተከትሎ ችግሩን ለመፍታት ላለፉት ዓመታት በርካታ ውሳኔዎችን ሲወስን እንደነበርም ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመትም ሲኖዶሱ በኦሮሚያ ክልል የቤተክርስቲያን አገልግሎትን በተመለከተ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት በሰፊው ተዳራሽ እንዲሆን ውሳኔ ማሳለፉን አስታውሰዋል።
ያምሆኖ የውሳኔዎች አፈጻጸም ላይ ችግር እንደነበር ገልጸው ችግሩን ለመፍታት ኮሚቴ አደራጅተው እንደነበር አንስተዋል።
በዚህም ችግሩን ለመፍታት ከተቋቋመው ኮሚቴ ጋር ልዩነት ተፈጥሮ ቆይቶ አሁን ችግሮቹን በጋራ ለመፍታት ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ስምምነት መደረሱን ተናግረዋል።
ኮሚቴው ከቋንቋና ከአገልግሎት ተደራሽነት አኳያ ያነሳቸው ጥያቄዎች የሚመለሱበት ዝርዝር ጉዳይ በቀጣይ በቅዱስ ሲኖዶስ እንደሚገለጽም ጠቁመዋል።
ኮሚቴው ከጠቅላይ ቤተክህነት ጋር የነበረው አለመግባባት በችግሮች ላይ ሳይሆን ችግሮቹን ለመፍታት በተወሰደው መፍትሔ ላይ ብቻ እንደነበር ገልፀዋል።
ኮሚቴው አንዲት ቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ቋሚ ሲኖዶስ እንጂ ሌላ ቋሚ ሲኖዶስ ለማቋቋም እንዳልተነሳም አስታውቀዋል።