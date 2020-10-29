የተጀመረው የለውጥ ጉዞ የሚሳካው የህግ የበላይነት ሲረጋገጥ ነው -አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ፣ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) የተጀመረውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጥ ማሳካት የሚቻለው በሁሉም ስፍራ የህግ የበላይነት ሲረጋገጥ መሆኑን የጋምቤላ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ገለጹ።
በጋምቤላ ከተማ በተካሔደ የውይይት መድረክ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ እንደተናገሩት የፍትህ አገልግሎቱን ተደራሽና ቀልጣፋ በማድረግ የዜጎችን ሁለንተናዊ መብቶች ለማረጋገጥ የዘርፉ ተቋማት ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል።
“በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ የተጀመረውን የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚዊ እድገትና ብዝሃነትን የሚያስተናግድ የዴሞክራሲ ስርዓት የመገንባት ሂደቱን ማፋጠን የሚቻለው የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ሲቻል ነው” ብለዋል።
በተለይም የፍትህ ስርዓቱ የሚጠበቅበትን አገልግሎት እንዳይሰጥ የሚያደርጉ የስነ-ምግባርና የብልሹ አሰራር ችግሮችን በማስወገድ የህዝብ አመኔታን ለማግኘት የዘርፉ ተቋማት በቅንጅትና በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የክልሉ መንግስት የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት የድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል።
የክልሉ ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ አኳይ አቡቲ በበኩላቸው “በክልሉ የፍትህ ስርዓቱን በማሻሻል የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ለማረጋገጥ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በቅንጅታዊ አሰራር ችግሮች የተፈለገው ውጤት እየተገኘ አይደለም” ብለዋል።
በተለይም በፖሊስ፣ በአቃቢያነ ህጎችና በፍርድ ቤቶች የቅንጅታዊ አሰራር ችግሮች ከዜጎች ሰብዓዊ መብቶች በተጨማሪ ሙስናን በመከላከል ረገድም ክፍተቶች መፍጠራቸውን ተናግረዋል።
“የውይይቱ ዓላማም በዘርፉ የሚታዩ ክፍተቶች ታርመው ዜጎች የሚጠብቁትን ቀልጣፋ የፍትህ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በማሰብ ነው” ብለዋል።
የአቅም ውስንነትና የግዴለሽነት ችግሮች ምክንያት የዜጎች መጉላላት እየደረሰ እንደሚገኝ የተናገሩት ደግሞ በውይይቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኡቦንግ ኡጁሉ ናቸው።
ስለሆነም ከቅንጅታዊ አሰራር ችግር በተጨማሪ የዘርፉን ባለሙያዎች አቅም የመገንባትና ክትትል የማድረግ ስራዎች ላይም በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል።
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ አቶ አበራ ቀኖ በበኩላቸው “በፖሊስ፣ በአቃቢ ህግና በፍርድ ቤቶች መካከል ባለው የቅንጅታዊ አሰራር ችግር የዜጎች ሰብዓዊ መብቶችና የፍትህ ጥያቄዎች በአግባቡ ምላሽ እያገኙ አይደለም” ብለዋል።
ስለሆነም እነዚህ የአሰራር ችግሮች ታርመው በቀጣይ ለህብረተሰቡ የተሻለ የፍትህ አገልግሎት ለመስጠት የጋራ ጥረት ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል።
ፓሊስ የጠራ ምርመራ ለአቃቢ ህግ ካላቀረበ የክስ መዝገቦች ውጤታማ ሊሆኑ እንዳማይችሉ የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ኮማንደር ኡማን ኡጋላ ናችው።
ይሁን እጅ በሁሉም የፍትህ አካላት በሚታዩ የግል ፍላጎቶች ምክንያት የዜጎች የፍትህ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ እያገኙ አለመሆናቸውን ጠቁመው እነዚህ አሰራሮች በቀጣይ እንደሚታረሙ አስረድተዋል።
በጋምቤላ ከተማ ትላንት በተካሄደው በዚሁ የውይይት መድረክ ላይ የፖሊስ ፣የፍርድ ቤት፣የአቃቢ ህግና የማረሚያ ቤት ከፍተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች ተሳታፊዎች ነበሩ።