ድርጅቱ ከ5 ሺህ ለሚበልጡ ተማሪዎች የትምህርት መገልገያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ

ነቀምቴ፣ ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) “ሴቭ ዘችልድረን ነቀምቴ ፕሮጀክት ቢሮ በምሥራቅ ወለጋ ዞን ሐሮ ሊሙና ሳሲጋ ወረዳዎች ከ5 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች የትምህርት መገልገያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ፡፡
የፕሮጀክት ቢሮው ስራ አስኪያጁ አቶ አሲፍ ቢፋ እንዳሉት ድጋፉ የተደረገው በሰው ሰራሽ ችግር ምክንያት በሁለቱ ወረዳዎች ለተፈናቀሉ ተማሪዎች ነው ፡፡
ለተያዘው የትምህርት ዘመን እንዲውል የተደረገው ድጋፍ በአንድ ሚሊዮን 200 ሺህ ብር የተገዙ ደብተሮች፣እስክሪብቶዎች፣እርሳስ፣ ላጲስ፣ የሴቶች የንጽህና መጠበቂያና ሌሎችም ቁሳቁሶች እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም በሁለቱ ወረዳዎች ሁለት ሚሊዮን 700 ሺህ በጀት በመመደብ የመማሪያ ክፍሎች እያስገነቡ መሆናቸውን አቶ አሲፍ ጠቁመዋል፡፡
ሐሮ ሊሙ ወረዳ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት የስርዓተ ትምህርት የሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ደረጀ ዲንቃ በበኩላቸው ቢሮው ለ2 ሺህ 53 ተማሪዎች የላካቸው ልዩ ልዩ የትምህርት መገልገያ ቁሳቁሶች እንደደረሳቸው ገልጸዋል።
ለተማሪዎች ለማከፋፈልም እያሰናዱ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የሳሲጋ ወረዳ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ደበላ ፍቃዱ ከቢሮው የተደረገውን የተለያዩ የትምህርት ቁሳቁሶች ድጋፍ ለ3ሺ 422 ተማሪዎች ለማከፋፈል ማዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።