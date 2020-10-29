በሐረርና ጅማ በዓሉን በአብሮነት የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት እያሳለፉ መሆናቸውን የእስልምና እምነት ተከታዮች ተናገሩ

ሐረር/ጅማ / ዲላ /ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) የነብዩ መሀመድ ልደት በዓልን በአብሮነትና በመተሳሰብ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት እያሳለፉ መሆናቸውን በሐረርና ጅማ ከተሞች የእስልምና እምነት ተከታዮች ተናገሩ።
የነቢዩ መሐመድ 1ሺህ 495ኛው ልደት በዓል የኮሮናን ቫይረስ ወረርሽኝን ታሳቢ በማድረግ ዛሬ በሐረርና ጅማ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል።
በሌላ በኩል የዲላ ከተማ የሙስሊም እምነት ተከታዮች በዓሉን ምክንያት በማድረግ እርድ በማከናወን አቅም ለሌላቸው 2 ሺህ ወገኖች አከፋፈሉ።
በሐረር ከተማ በተካሄደው የበዓሉ ሥነ ሥርዓት የእምነቱ ተከታዮች የእስልምና ሐይማኖት አስተምህሮት በሚፈቅደው መሠረት በሶላትና ምስጋና ሲከበር የተካፈሉት አቶ ይማጅ አብዱረሃማን በሰጡት አስተያየት አብሮነታቸውን በማጠናከርና የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በዓሉን እያከበሩት መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከአላስፈላጊ ተግባራት እራስን በማራቅ ሐይማኖቱ የሚያዘውን መልካም ተግባራትን በማከናወን በዓሉን በማሳለፍ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
እምነቱ በሚፈቅደው መሰረት ፈጣሪን በማወደስና በማመስገን በዓሉን እያከበረች መሆኗን የገለጸችው ደግሞ ወጣት መክፈሪያ ሐሰን ናት።
በተለይ አሳዳጊ የሌላቸውን ህጻናትን በመርዳትና በመደገፍ በዓሉን ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በጋራ እንደምታሳልፍ ተናግራለች።
አቶ ፈቲህ አህመድ በበኩላቸው ሐይማኖቱ የሚያዘውን የመረዳዳት የመደጋገፍ ባህልን በሚያሳይ መልኩ ከጎረቤቶቻቸው ጋር በዓሉን እያሳለፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይ በአሁኑ ወቅት ኮሮና ቫይረስ ባስከተለው ተጽዕኖ የተቸገሩ ወገኖችን መደገፍ ትኩረት ማድረጋቸውንም አመልክተዋል።
ወጣት ሐይከል ሰይድ በበኩሉ አላህን በማወደስ፣ ምስጋና በማቅረብና ቃሉ በሚያዘው ቁራአን በመቅራት በዓሉን በድምቀት እያከበርን እንገኛለን ብሏል።
በተመሳሳይ በዓሉ በጅማ ከተማ ሲከበር የከተማዋ የመውሊድ በዓል አከባበር ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ቢያ አባፊጣ እንደገለጹት መውሊድ በሰዎች መካከል የሚኖር ግንኙነት በመተዛዘንና በመዋደድ ላይ የተመሰረተ ይሆን ዘንድ ያስተምራል፡፡
በዚህም የጅማ ከተማ ህዝበ ሙስሊም ከአንድ ብር ጀምሮ በማዋጣት አቅም የሌላቸውን በመመገብ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ይህ ተግባር ከጥንት ጀምሮ የነበረ መልካም እሴት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በዘንድሮ የመውሊድ በዓል ስፍራ ህዝበ ሙስሊሙ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዳይጋለጥ 300 ሴቶችና 300 ወንዶች ብቻ እንዲገቡ መደረጉን አመልክተዋል።
የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ቲጃኔ ናስር በበኩላቸው ህዝበ ሙስሊም የመውሊድን በዓል ሲያከብር የሰላም፣ የመዋደድና የመተዛዘን መልካም እሴቱን የሚያጎለብትበትና ለወጣቶች ትምህርት የሚያስተላልፍበት መሆኑን ገልጸዋል።፡
“በከተማችን ነዋሪዎች መካከል ልዩነት ሳንፈጥር ሰላምና አንድነታችንን ጠብቀን ስንኖር ጸብና ችግር አስወግደን ስኬትና እድገት ከኛ ጋር ማድረግ እንችላለን” ብለዋል፡፡
ሌላው የበዓሉ ተሳታፊ ወይዘሮ ዚክሩ አባዲኮ በሰጡት አስተያየት ከመውሊድ በዓል የምንማረው የሰው ልጅ በእኩል ዓይን ማየትና የመተዛዘንን ባህል መከተል መሆንን ነው ብለዋል፡፡
በሌላ በኩል የዲላ ከተማ የሙስሊም እምነት ተከታዮች የመውሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ እርድ በማከናወን አቅም ለሌላቸው 2 ሺህ ወገኖች አከፋፍለዋል።
ድጋፉን ያስተባበሩት የዲላ ከተማ ኑር መስጂድ ኢማም ሸህ መሐመድ አሚን አባዲር እንደገለፁት ታላቁ ነብይ ነብዩ መሐመድ የሐይማኖት አስተማሪ ብቻ ሣይሆኑ የሰላም የፍቅር የአንድነትና የአብሮነት አባት ናቸው።
ሁሉም የዕምነቱ ተከታይ መውሊድን በደስታ እንዲያሳልፍ በማሰብ ከሕብረተሰብ በተሰበሰበ 405 ሺህ ብር አንድ ግመልና 20 ሰንጋዎችን ገዝተው እርድ በማከናወን ለ2 ሺህ ያህል ቤተሰቦች ማከፋፈላቸውን የተናገሩት ደግሞ ኡስታዝ አሊ ነጋሽ ናቸው።
ድጋፉ ከተደረገላቸው መካከል አቶ አሊ ኡመር በሰጡት አስተያየት የነቢዩ ሞሐመድ የልደት ቀን መውሊድን ምክንያት በማድረግ በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን በመግለጽ ለሰጧቸው አካላት ምስጋና አቅርበዋል።