ድሬዳዋ የምስራቁ ክፍል የኢንዱስትሪ ዞንነቷን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው

ድሬዳዋ፣ ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) ድሬዳዋ የምስራቁ ክፍል የንግድና የኢንዱስትሪ ዞን የማድረግ ራዕይዋን ለማሳካት የ10 ዓመታት ዕቅድ ተነድፎ እየተሰራ መሆኑን የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሀመድ ገለጹ።
ምክትል ከንቲባው ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት፤ በእቅዱ መሰረት እየተሰራ ያለው የአስተዳደሩን ገጠር ቀበሌዎች ወደ ከተማ ለመለወጥ የሚያስችሉ የመንገድ ፣ጤና ፣ ትምህርት መሠረተ ልማቶች በመገንባት ለባለሀብቶች ምቹ ማድረግ ይገኝበታል፡፡
እቅዱ በአስተዳደሩ ሥራ አጥነትን ለመቀነስ ያስችላሉ፤ ያልተነኩ የሥራ ዘርፎች ወደ ተግባር ይለወጣሉ፤ ድሬዳዋም የምስራቁ የኢንዱስትሪ ዞን የማድረግ ሂደትን ስኬታማ ያደርጋሉ ብለዋል፡፡
ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሃብቶች አስፈላጊው ድጋፍ በማድረግ በኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ የግል ባለሃብት አንቀሳቃሾች እንዲጎለብቱ እንደሚሰራ አስረድተዋል፡፡
እንደ ምክትል ከንቲባው ገለፃ እነዚህ ውጥኖች እንዲሳኩና የብልጽግና ጉዞ እንዲሰምር ሁሉም ለሀገርና ለአካባቢው ሰላምና የህግ የበላይነት መከበር መስራት አለበት፡፡
ባለሃብቱም በድሬዳዋ ለኢንቨስትመንት የተመቻቸውን ድጋፍና ማበረታቻ በመጠቀም ሀገሩንና እንዲያለማ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የ10 ዓመታቱ ዕቅድ በትክክል ድሬዳዋን የምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል የንግድና የኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግ እንደሚያግዝ የተናገሩት ደግሞ የድሬዳዋ የኢንዱስትሪ ፓርክ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ካሚል ኢብራሂም ናቸው፡፡
በፌደራል መንግስት በ150 ሄክታር መሬት ላይ ተገንብቶ በተጠናቀቀው የኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ አምስት የውጭ ባለሃብቶችና ኢትዮጵያዊያን ዲያስፖራዎች ማምረት ጀምረዋል ብለዋል።
እስካሁንም ለ2 ሺ ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠራቸውንና ምርታቸውን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሬ እያስገኙ መሆናቸውን አስታውቀዋል፡፡
የድሬዳዋ የኢንዱስትሪ ፓርክ በቅርቡ እንደሚመረቅ ይጠበቃል፡፡