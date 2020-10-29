በምስራቅ ጎጃምና ምዕራብ ሸዋ ከ3 ቢሊዮን 27 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች ፈቃድ ተሰጠ

ደብረ ማርቆስ/አምቦ /ጥቅምት 19/2013 በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም እና በኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች በተያዘው የበጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ሶሰት ወራት ከ3 ቢሊዮን 27 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ተሰጠ።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት መምሪያ ሀላፊ አቶ ምንያምር አባይነህ ለኢዜአ እንደተናገሩት በበጀት ዓመቱ 270 ባለሀብቶችን በማስተናገድ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት ታቅዷል።
ከታቀደው ውስጥ በመጀመሪያው ሩብ የበጀት ዓመት ከ3 ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 90 ባለሀብቶችን በማስተናገድ የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ገልጸዋል።
በቅርቡ የመስሪያ ቦታ በማስረከብ ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ፈቃድ የወሰዱ ባለሀብቶች ብዛት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 5 በመቶ ብልጫ እንዳለው ሀላፊው አስረድተዋል።
ባለሀብቶቹ ፈቃዱን የወሰዱት በማኑፋክቸሪንግ፣ አግሮፕሮሰሲንግ፣ ጨርቃጨርቅ፣ ቱሪዝም፣ ኮንስትራክሽን፣ ግብርና፣ አትክልትና ፍራፍሬ፣ እንጨት፣ብረታብረትና ሌሎች ዘርፎች ለመሰማራት ነው።
ወደ ስራ ሲገቡም ከ18 ሺህ 640 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥሩ ይጠበቃል።
“ከዚህ በላይ በርካታ ባለሀብቶችን ማስተናገድ ይቻል ነበር” ያሉት አቶ ምንያምር የመሬት አዋጁ የቦታ ካሳ ክፍያን በማሳደጉ ተግዳሮት እንደሆነባቸው ጠቁመዋል።
ፈቃድ ከወሰዱ ባለሀብቶች መካከል አቶ ቀለመወርቅ ይታይህ በሰጡት አስተያየት “በደጀን ከተማ በአግሮ ፕሮሰሲንግ ስራ ለመሰማራት ከ100 ሚሊየን ብር በላይ ካፒታል በማስመዝገብ ፈቃድ ወስጃለሁ” ብለዋል።
ከዚህ በፊት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመውሰድ ብዙ ውጣ ውረድ እና መጓተቶች እንደነበሩ አስታውሰው ዘንድሮ ግን የጠየቁት የኢንቨስትመንት ፈቃድ በፍጥነት እንደተሰጣቸው ተናግረዋል።
ሌላው ባለሃብት አቶ ይገረም ፍርዱ በበኩላቸው በደብረ ማርቆስ ከተማ በእንጨት እና ብረታብረት ማምረት የጠየቁት ፈቃድ ጊዜ ሳይወስድ ምላሽ በማግኘታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
በምስራቅ ጎጃም ባለፈው ዓመት ከ300 ለሚበልጡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ በመስጠት 59ኙ ወደ ስራ ማስገባት መቻሉም ተመልክቷል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ባለፉት ሶስት ወራት 21 ሚሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ 14 ባለሃብቶች ፈቃድ መስጠቱን የዞኑ ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ስንታየሁ አለሙ አስታውቀዋል።
በግብርና፣ በዘይት መጭመቂያ፣ በአግሮ ኢንዱስትሪ የሥራ መስኮች ለመሰማራት ፈቃድ የወሰዱት ባለሀብቶቹ 48 ሄክታር መሬት ተረክበው ወደ ሥራ መግባታቸውን ግልጸዋል።
በዚህም 447 ለሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፈጠሩን ሃላፊው አመልክተዋል ።
እንደ ሀላፊው ገለጻ፤ ጽህፈት ቤቱ በዞኑ ያሉትን የኢንቨስትመንት አማራጮች ለማስተዋወቅ እያደረገ ባለው ጥረት በዘርፉ የኢንቨስትመንት ፍሰቱ እያደገ መጥቷል።
በዞኑ በተያዘው የበጀት ዓመት ለ1 ሺ 115 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት ታቅዷል።
ፈቃድ ከወሰዱት ባለሀብቶች መካከል አቶ ሳሙኤል ፈይሳ እንዳሉት በቶኬ-ኩታዬ ወረዳ 2 ሺ 300 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ባቋቋሙት የዘይት መጭመቂያ ለ14 ሰዎች የሥራ እድል ፈጥረዋል።
በኖኖ ወረዳ በእርሻ ኢንቨስትመንት የተሰማሩት አቶ ጌታቸው ደምሴ በበኩላቸው 12 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የግብርና ስራዎችን እያከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በዚህም ለ12 ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡
የአምቦ ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት ሚልኪሳ ደሚሴ በሰጠው አስተያየት በከተማዋ ባለሀብቶች በሚያካሂዱት የግንባታ ሥራ በመቀጠር በቀን ከ500 ብር በላይ ገቢ በማግኘት እራሱንና ቤተሰቦቹ እየረዳ መሆኑን ተናግሯል።
በምዕራብ ሸዋ ዞን በግብርና ፣ቱሪዝምና ማዕድን ዘርፎች መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች 86 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን የኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል፡፡
ባለፈው ዓመት በዞኑ 345 ሚሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ስራዎች በመሰማራት ለአንድ ሺህ 172 ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠራቸውም ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።