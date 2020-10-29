በምስራቅ አማራ ሰብላቸው በአንበጣ መንጋ ለተጎዳባቸው አርሶ አደሮች የምግብ እህል ድጋፍ ተደረገ

ደሴ፣ ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በምስራቅ አማራ ሰብላቸው በአንበጣ መንጋ ለተጎዳባቸው አርሶ አደሮች 480 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ።
የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለምወርቅ ምህረቴ ድጋፉን ባስረከቡበት ውቅት የገጠመንን ችግር በጥበብ ለማለፍም የእርስ በእርስ መደጋገፍና መረዳዳትን ማጎልበት ይገባናል ብለዋል።
አስተዳደሩ አጋርነቱን ለማሳየት በምስራቅ አማራ ሰብላቸው ለተጎዳባቸው አርሶ አደሮች ለምግብነት የሚውል 480 ኩንታል የበቆሎና ስንዴ እህል ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል፡፡
ከደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ጋር ህብረተሰቡን በማስተባበር ድጋፉ የተገኘ መሆኑን ጠቁመው ከ700 ሺህ ብር በላይ ይገመታል ብለዋል፡፡
ድጋፉ የሚውለው በምስራቅ አማራ ለሚገኙ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ኦሮሞ ብሔረሰበ አስተዳደርና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ሰብላቸው በአንበጣ መንጋ ለተጎዳባቸው አርሶ አደሮች መሆኑንም አክለዋል።
አርሶ አደሮቹ በዘላቂነት እስከሚቋቋሙ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው፤ በቀጠናው የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከልም ወጣቱን በማስተባበር ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ተወካይ አቶ ኤርሚያስ መኮንን ድጋፉን ሲረከቡ የአማራ ክልል ህዝብ አንድነቱን አስጠብቆ ከሌሎች ክልሎች ጋር ኢትዮጵያን ማሻገር ይጠብቅበታል ብለዋል፡፡
የተደረገው ድጋፍም ግንኙታቸውን ይበልጥ እንደሚያጎልበተው ገልጸዋል።