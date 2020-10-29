“በራስ ሀብት መጠቀምና በጋራ መቆም እንደምንችል አለም ያውቀዋል፤የተዘናጉ ካሉ ልናስታውሳቸው ይገባል”… ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ

ጥቅምት 19/2013(ኢዜአ) “በራስ ሀብት መጠቀምና በጋራ መቆም እንደምንችል አለም ያውቀዋል፤የተዘናጉ ካሉ ልናስታውሳቸው ይገባል” ሲሉ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
የአዲስ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ የ1495ኛውን የነብዩ መሐመድ የልደት በአልን በማስመልከት በታላቁ አንዋር መስጂድ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በአሉ ከዚህ በፊት እንደነበረው እንዳይከበር ኮሮና ምክንያት ሆኗል ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ አዲስ አበባ የሐይማኖት መቻቻል፤የአብሮነት እና የአንድነት ከተማ እንድትሆን ህዝበ ሙስሊሙ ላደረገው ተግባር ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል።
ባለፈው ክረምት ህዝበ ሙስሊሙ በኮሮና ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች በሐሣብ፤በገንዘብ ባደረገው ድጋፍ የብዙዎችን ህይወት መታደግ መቻሉን ነው የገለጹት።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባስተላለፉት መልዕክት በራሳችን ሀብት ለመጠቀምና ሉዓላዊነታችንን ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ በጋራ ልንቆም የሚገባበት ጊዜ ነው ብለዋል።
በሐይማኖት ሊከሰቱ የሚችሉ የግጭት አጀንዳዎችን በማክሸፍ፤በማውገዝና ሰላም በማስጠበቅ ረገድ ህዝበ ሙስሊሙና የእምነቱ መሪዎች ከፍተኛ አስተዋጽዖ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
ኢትዮጵያ ለዘመናት ጸንታ የኖረችው፤ ዛሬ ላይ መቆም የቻልነውም በአንድነት እና በአብሮነት ስለቆምን ነው ብለዋል።
ምክትል ከንቲባዋ በዚህ የሚመጣብንን ምንም ክፍተት ልንሰጠውና ችላ ልንለው አይገባም ብለዋል።
ዛሬም ሉዓላዊት አገራችንን ለመዳፈር የሚሞክሩ በገዛ ሀብታችንና ንብረታችን የሚፎክሩ አንዳንድ ማስተዋል የሌላቸው መሪዎችን መስማት ጀምረናል በማለት አስረድተዋል።
በራሳችን ሀብት ለመጠቀምና ሉዐላዊነታችንን ለማስጠበቅ ኢትዮጵያውያን ምንጊዜም የማይዘናጉበት፤ወደ ኋላ የማይሉበት መሆኑን አንስተው፤ ዛሬም ከምንጊዜውም በላይ በጋራ ልንቆም የሚገባበት ወቅት ላይ ነው ያለነው በማለት አመልክተዋል ።
በራስ ሀብት መጠቀምና በጋራ መቆም እንደምንችል አለም ያውቀዋል፤የተዘናጉ ካሉ ልናስታውሳቸው ይገባል ሲሉ አስታውቀዋል።