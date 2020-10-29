“ስደትና ድህነት የዜጎችን ክብር ዝቅ ሊያደርጉ አይገባም”- አቶ ሙስጠፌ መሐመድ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) ስደትና ድህነት የዜጎችን ክብር ዝቅ ሊያደርጉ አይገባም ሲሉ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ተናገሩ።
ስደተኞችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ የሰብዓዊነት ግዴታ መሆኑንም አንስተዋል።
በሁለተኛው ዙር የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ረጅም ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የቆዩ ስደተኞች በአካባቢ ልማት ስራዎች ተሳትፈው ህይወታቸውን በዘላቂነት እንዲያሻሽሉ የሚደረግ መሆኑ ተገልጿል።
ፕሮጀክቱ በሶማሌና ጋምቤላ ክልል የሚገኙ 30 በመቶ ስደተኞችን ተጠቃሚ በማድረግ የሚጀምር ቢሆንም በሌሎች ክልሎችም ቀጣይነት ይኖረዋል ተብሏል።
አቶ ሙስጠፌ ለኢዜአ እንዳሉት ስደተኞች ከህብረተሰቡ ጋር ያላቸው ማህበራዊ ግንኙነት እንዲጠናከር በአካባቢ ልማትና በሌሎች ስራዎች ላይ ማሳተፍ ያስፈልጋል።
ማንም ሰው ችግር ውስጥ ካልገባ በቀር ተረጂነትን እንደማይፈልግ ገልጸው፤ ስደትና ድህነት የዜጎችን ክብር ዝቅ ሊያደርጉ አይገባም ነው ያሉት።
እንደ አቶ ሙስጠፌ ገለጻ፣ኢትዮጵያ በርካታ ስደተኞችን እያስተናገደች እንደመሆኑ ለስደተኞቹ ሰብዓዊ ድጋፍ የማድረግ ግዴታ አለባት።
ስደተኞችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ተግባራዊ መደረጋቸው የስደተኞችን ህይወት ከመለወጥ ባለፈ የመንግስትንም ጫና ይቀንሳል ብለዋል።
ስደተኞች የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ ከተጀመረው ፕሮጀክት ተሞክሮ በመውሰድ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ዜጎችንም ለመርዳት ያስችላል ሲሉም ተናግረዋል።
ስደተኞችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ ሰብዓዊ ግዴታ መሆኑን ያነሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፤ ኢትዮጵያዊያን ካላቸው ላይ ለሌሎች የማካፈል የቆየ ባህላቸውን ማስጠበቅ አለባቸው ብለዋል።
በኢትዮጵያ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ከተለያዩ አገሮች የመጡና በመጠለያ ውስጥ የሚገኙ ስደተኞች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል።