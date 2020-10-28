አዋጆቹ ፍርድ ቤቶች በተሻለ መልኩ ነጻና ገለልተኛ ሆነው እንዲሰሩ ያስችላሉ — የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት

አዲስ አበባ ጥቅምት 18/2013 (ኢዜአ) ፍርድ ቤቶች በተሻለ መልኩ በነጻነትና ገለልተኝነት ስራቸውን እንዲከውኑ የዳኝነት አስተዳደር እና የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጆች ሚና የላቀ እንደሆነ ተገለጸ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በረቂቅ አዋጆቹ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል።
ረቂቅ አዋጆቹ ጸድቀው ሲተገበሩ የሕግ የበላይነት እንዲከበርና ፍርድ ቤቶች የተሻለ አመኔታ እንዲያገኙ እንደሚያስችሉ በውይይቱ ላይ ተነስቷል።
የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ እንደተናገሩት የአዋጆቹ መጽደቅ የፍትህ ስርዓቱ እንዲጠናከርና በፍርድ ቤቶችም የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ ያስችላል፡፡
በረቂቅ አዋጆቹ የዳኞችን መብቶች የሚያስጠብቁና በአጠቃላይ የዳኝነት ስርዓቱ እንዴት መተዳደር እንዳለበት የሚያመለክቱ አንቀጾች መካተታቸውንም ተናግረዋል፡፡
አዋጆቹ ፍርድ ቤቶች አሁን እየሰሩ ካሉበት በተሻለ ነጻና ገለልተኛ ሆነው ስራቸውን እንዲያከናውኑ የሚያስችሏቸው እንደሆኑም ጠቁመዋል፡፡
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፍትህ ንዑስ ዘርፍ ሰብሳቢ አቶ አበበ ጎዴቦ አዋጆቹ በፍርድ ቤቶች የታሰበው ለውጥ እንዲመጣ የሚያደርጉ ናቸው ብለዋል፡፡
ፍርድ ቤቶች ሕገ-መንግስቱን ብቻ መሠረት አድረገው የተሻለ ስራ እንዲሰሩም ያደርጋል።
በውይይቱ የሚነሱ ጠቃሚ ሃሳቦች በረቂቅ አዋጆቹ የሚካተቱ መሆኑንም ነው ሰብሳቢው የተናገሩት።
አዋጆቹ ከዚህ ቀደም ከነበሩት እንደሚለዩ የገለጹት አቶ አበበ ከዚህ ቀደም ያልነበሩ በርካታ ሃሳቦች መካተታቸውን ተናግረዋል።
ይህም በዳኝነት ስራው ላይ የነበሩ ክፍተቶችን የሚሞላ መሆኑን አስረድተዋል።
በረቂቅ አዋጁ የተቀመጠው የዳኝነት ዕድሜ ጣሪያ 65 ከሚሆን ቢሻሻል፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ከስራ የሚነሱበት አግባብ፣ ለሶስት ዓመት ብቻ የሚያገለግሉ ጊዜያዊ ዳኞች የሚቀጠሩበት ሁኔታና በሌሎችም ከውይይቱ ተሳታፊዎች አስተያየትና ጥያቄ ቀርቧል።
በተነሱት ሃሳቦችና ጥያቄዎች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ምላሽና ማብራሪያም ተሰጥቶባቸዋል፡፡
በውይይቱ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፣ የፍትህ አካላትና የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተሳትፈዋል፡፡