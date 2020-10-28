በጋምቤላ ክልል የትምህርትን ሰራ ውጤታማ ለማድረግ መምህራን በላቀ ቁርጠኝነት ሊሰሩ ይገባል-አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ ጥቅምት 18/2013 (ኢዜአ) የኮሮና ወረርሽኝን በመከላከል የተጀመረው የመማር ማስተማር ስራ ውጤታማ ለማድረግ መምህራን በላቀ ቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
በጋምቤላ ከተማና በሌሎች የክልሉ ዞን ከተሞች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ስራ በይፋ ተጀምሯል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በጋምቤላ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት የትምህርት ስራውን ሲያስጀምሩ እንዳሉት ኮሮናን በመከላከል የትምህርት ስራውን ስኬታማ ለማድረግ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ወሳኝ ነው።
በተለይም በሽታውን በመከላከል የመማር መስተማር ስራው ውጤታማ በማድረግ ረገድ የሌሎችም ባለድርሻ ተሳትፎ ወሳኝ ቢሆንም መምህራን ከሁሉም የላቀ ድርሻ እንዳላቸው ተናግረዋል።
ወረርሽኙን በመከላከል የባከነ የትምህርት ጊዜን በሚያካክስ መልኩ የመማር ማስተማር ሰራውን ውጤታማ ለማድረግ በተለይም መምህራን ያላሰለሰ ጥረት እንዲያደረጉ አሳሰበዋል።
የክልሉ መንግስት ለተጀመረው የትምህርት ሰራ መቃናት አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደረግም አስታውቀዋል።
የጋምቤላ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ በላይ ስዩም በበኩላቸው ቫይረሱን በመከላከል ተቋርጦ የቆውን የትምህር ስራ ውጤታማ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
በተለይም በትምህር ቤቱ የተማሪዎች ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተማሪዎችን በሁለት ፈረቃ በመክፋል ቅዳሜን ጨምሮ ለማስተማር መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ለማስቻለም ተጨማሪ ክፍሎች መዘጋጀታቸውን ጠቁመው ለተማሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያ ግብቶችን በመቅረብ ላይ ናቸው ብለዋል።
ኮሮናን በመከላከል የትምህርት ስራውን ለማሳካት የተቻለቻውን ሁሉ ጥረት እንደሚደረጉ የተናገሩት ደግሞ የዚሁ ትምህርት ቤት መምህርት ኑሪያ ያሲን ናቸው።
የትምህርት ስራው ከወደቀ ለዜጎችም ሆነ ለሀገር የሚስከትለው ተጽዕኖ ከባድ በመሆኑ እራሳቸውና ተማሪዎችን ከበሽታው በመከላከል የትምህርት ስራውን ስኬታማ ለማድረግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
ከዚሁ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መካከል ቢኒያም በዲድ በሰጠው አስተያየት በኮሮና ምክንያት ትምህርት በመቋረጡ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና ተፈጥሮበት መቆየቱን ተናግሯል።
በአሁኑ ወቅት ትምህርት እንደገና በመከፈቶ መደሰቱን የገለጸው ተማሪ ቢኒያም በሽታው አሁንም ስላልጠፋ ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርቱን እንደሚከታተል ተናግሯል።
ትምህርቷን አቋርጣ ከቤት በመቆየቷ ለለጭንቀት ተጋልጣ እንደቆየች የገለጸችው ደግሞ የዚሁ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ተሊያን ታሪኩ ናት።
አሁን ላይ ወደ ትምህርት ገበታ በመመለሷ መደሰቷንና ጊዜዋን በአገባቡ በመጠቀም ለብሔራዊ ፈተና እንደምትዘጋጅ ተናግራለች።