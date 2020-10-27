የኮቪድ- 19 ስርጭትን ለመከላከል ትኩረት ተሰጥቶ ካልተሰራ የከፋ ችግር ሊያጋጥም ይችላል- ጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 17/2013 ( ኢዜአ) የኮቪድ- 19 ስርጭትን ለመከላከል ትኩረት ካልተሰጠው የከፋ ችግር ሊመጣ እንደሚችል የጤና ሚኒስቴር አስጠነቀቀ።
የኮቪድ – 19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው መመሪያ ላይ በኢንተርኔት የታገዘ ውይይት ተካሂዷል።
የውይይት መድረኩን ያዘጋጀው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሲሆን፤ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ኃላፊዎች፣ የትምህርትና ጤና ሚኒስቴሮች ተወካዮች፣ የክልል ጤና ቢሮዎች፣የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።
የጤና ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ሂደት የሚታየው መዘናጋት ዋጋ እንዳያስከፍል ጥንቃቄ መደረግ አለበት።
የኮቪድ – 19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው መመሪያ በመንግሥት አካላትም ይሁን በማህበረሰቡ ዘንድ እየተተገበረ አለመሆኑን አንስተዋል።
በማህበረሰቡም ዘንድ በተለይ ማስክ አለማድረግና አካላዊ ርቀትን አለመጠበቅ ጎልቶ ይስተዋላሉ ያሉት ዳይሬክተሩ፤ ስብሰባዎች ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ እንደሚካሄዱም ለማሳያነት አቅርበዋል።
መመሪያው በአግባቡ ካልተተገበረና ጥንቃቄው ተጠናክሮ ካልቀጠለ የከፋ ችግር ሊከሰት ይችላል በማለትም አሳስበዋል።
የትምህርት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሐረጓ ማሞ በበኩላቸው የትምህርት ቤቶች መከፈት እንደ መልካም ጅማሮ መወሰድ አለበት ብለዋል።
ትምህርት ሲጀመር ተማሪዎች በኮቪድ ዙሪያ ከሚሰጣቸው የግንዛቤ ትምህርት ቤተሰብና ማህበረሰቡን የሚያሳውቁበት አጋጣሚ ይሆናል ብለዋል።
የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ሚና እንዳለ ሆኖ በሽታውን ለመከላከል ጥንቃቄ ተደርጎ ትምህርት ከተጀመረ ከ26 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ ስለሚመለሱ ግንዛቤ ለማስፋት መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጠር ተናግረዋል።
ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት በላይነህ አቅናው እንዳነሱት ቫይረሱን ለመከላከል የወጣው መመሪያ በሁሉም ዘንድ እንዲተገበር ጠይቀዋል።
በተለያዩ አጋጣሚዎች አንዳንዶች በክርን ሰላምታ እንደሚለዋወጡ ገልጸው፣ አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅና በማስነጠስ ወቅት አፋችንና ክርናችን የምንከልል በመሆኑ ለቫይረሱ መዛመት ምክንያት ሊሆን ይችላል ብለዋል።
የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የመመሪያው አተገባበር የትኩረት አጀንዳቸው አድርገው እንዲሰሩም በተሳታፊዎች ተነስቷል።
ኮቪድ 19ን ለመከላከል በተለይ ህግ አስፈፃሚዎችና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ተቀናጅተው መስራት አለባቸው ተብሏል።
የኮቪድ – 19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው መመሪያ ከመስከረም 25 ቀን 2013 ጀምሮ በመተግበር ላይ ነው።
በኢትዮጵያ ከ 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን፤ ከ93 ሺህ ሰዎች በላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል።1 ሺህ 437 ሰዎችም ሕይወታቸው ማለፉን የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ያሳያል።