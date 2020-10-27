በመንግሥት ተቋማት የሚሰጥ የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎትን ወደ 278 ለማሳደግ ታቅዷል -ሚኒስቴሩ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 17/2013 ( ኢዜአ) በተያዘው በጀት ዓመት በመንግሥት ተቋማት የሚሰጥ የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎትን ወደ 278 ለማድረስ መታቀዱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ።
የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 25 ቀን 2013 የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የ2013 የሥራ ዘመን የጋራ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት ላይ በተያዘው ዓመት የመንግሥት የትኩረት አቅጣጫዎችን አስመልክቶ ንግግር አድርገው ነበር።
ፕሬዚዳንቷ በንግግራቸው ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የመንግሥት ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎት ዲጂታል (ኤሌክትሮኒክስ) ማድረግ ነው።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በዚህ ዓመት በመንግሥት ተቋማት የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎትን ወደ 10 በመቶ ለማሳደግ ታቅዷል።
ለዚህም ሚኒስቴሩ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን ተቋማት በመለየት የዲጂታል ልማት እያከናወነ መሆኑን አስታውቀዋል።
የአገልግሎቱን ምጣኔ አሁን ካለበት ሁለት በመቶ በተያዘው በጀት ዓመት በአምስት እጥፍ ለማሳደግ መታቀዱን አመልክተዋል።
በዚህም ባለፈው በጀት ዓመት በተቋማቱ በአገልግሎቱ የተጠቀሙ 90 ሺህ ዜጎች ዘንድሮ ወደ ሁለት ሚሊዮን ለማሳደግ እንደሚሰራ ዶክተር አህመዲን ገልጸዋል።
የዲጂታል መታወቂያ በተያዘው በጀት ዓመት በሙከራ ደረጃ በማስገባት በዲጂታል መታወቂያ የዳታ ማዕከል የሚታወቁ ነዋሪዎች 20 በመቶ ይደርሳል ብለዋል።
የዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት ወረቀት ነክ የመታወቂያ የማግኘት ሂደት ከማስቀረት ባለፈ፤ ለዜጎች ማህበራዊ አገልግሎት እንደሚሰጥ አስረድተዋል።
በተጨማሪም 73 ከተሞች የዲጂታል አድራሻ እንዲኖራቸው ይደረጋል ብለዋል።
በተቋማቱ የሚሰጠው አገልግሎት የዲጂታል ክፍያ ሥርዓት እንደሌለው የገለጹት ዶክተር አህመዲን፤ ባለፈው ዓመት የፀደቀው የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ዓዋጅ ለዚህ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ ባለፉት ሶስት ወራት ብሔራዊ የዳታ ማዕከል ለመገንባት የዲዛይን ሥራ አጠናቆ ለጨረታ ማቅረቡንና የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ዲጂታል መሰረተ ልማት ግንባታን ለማስፋፋት ዝግጅት ማድረጉን ዶክተር አህመዲን አስታውቀዋል።
በሚኒስቴሩ የ10 ዓመት የልማት ዕቅድ በተቋማቱ የሚሰጠውን የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ወደ 2 ሺህ 500 ለማሳደግ ግብ ተቀምጧል።ይሄም በተቋማቱ አገልግሎቱን 90 በመቶ እንደሚያደርሰው ተገልጿል።