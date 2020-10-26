የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል 5 ሚሊዮን ግምት ያለው የህክምና ቁሳቁስ በድጋፍ አገኘ

ሆሳዕና ጥቅምት 16/2013( ኢዜአ) የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ንግስት ኢሌኒ መሀመድ መታሰቢያ ሆስፒታል 5 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የአጥንትና ድንገተኛ አደጋ ህክምና አገልግሎት የሚውል ቁሳቁስ በድጋፍ አገኘ።
ድጋፉ የተገኘው አውስትራሊያ ፎር አፍሪካ ከተሰኘ የግል ድርጅት ነው።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ ድጋፉን ሲረከቡ የተቋሙ ሆስፒታል የአጥንትና ድንገተኛ አደጋ ህክምና አገልግሎት ለማስጀመር ህንጻ በማስገንባት የህክምና ባለሙያዎችንና ግብዓት የማሟላት ስራ እያካሄደ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በሆስፒታሉ ያለውን የቁሳቁስ ችግር ለመፍታት እንዲያግዝ ድርጅቱ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው በሆስፒታሉ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት የበኩላችንን እንወጣለን ብለዋል፡፡
የሆስፒታሉ ቺፍ ኤክስኩቲቭ ዳይሬክተር ዶክተር አያኖ ሻንቆ በበኩላቸው ሆስፒታሉ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማስፋት ዘርፈ ብዙ ሰራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።
ከአንድ ዓመት በፊት በግብዓቱ አስፈላጊነት ላይ ከለጋሾቹ ጋር በተደረገ ውይይት መሰረት ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽ በመስጠት አምስት ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፉ መገኘቱንና ይህም ቀልጣፋ አገልግሎት ለማመቻቸት እንደሚያግዝ አስረድተዋል፡፡
የተገኘው ድጋፍ አስራ ሰባት አልጋዎችና በቀደ ህክምና ወቅት ለክትትል የሚያገለግሉ ማሽኖች መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በሆስፒታሉ የአጥንትና ድንገተኛ አደጋ ስፔሻሊስት ዶክተር ሀብታሙ ታምራት ናቸው።
ባለፉት ሁለት አመታት ከአንድ ሺህ አራት መቶ በላይ የቀዶ ህክምና አገልግሎት መሰጠቱንም አውስተዋል፡፡