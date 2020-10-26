በህዝቦች መካከል ያለውን ትስስር ማስቀጠል እንደሚገባ ምክር ቤቱ አሳሰበ

ሀዋሳ ጥቅምት 16/2013 (ኢዜአ) የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ቢኖሩም በህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊ ትስስር ማስቀጠል እንደሚገባ የደቡብ ክልል የብሄረሰቦች ምክር ቤት አሳሰበ።
የምክር ቤቱ ሶስተኛው ዙር ስምንተኛ የስራ ዘመን 12ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ለማ ገዙሜ በዚህ ወቅት እንዳሉት ምክር ቤቱ ባለፈው ዓመት በተከሰተው የፀጥታ መደፍረስና የኮሮና ወረርሽኝ ባሳደረው ተፅዕኖ ምክንያት ያቀዳቸውን ተግባራት በበቂ ሁኔታ አላከናወነም።
ሆኖም በክልሉ ህዝቦች ሲነሱ የነበሩ የአደረጃጀትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥ በሚችል መልኩ እንዲመለስ ምክር ቤቱ ሲሠራ መቆየቱን ጠቅሰዋል።
በዚህ ረገድ ከአደረጃጀት ጥያቄዎች አንፃር ሲዳማ ክልል የመሆን፣ እንዲሁም የተለያዩ አካባቢዎች የዞንና የወረዳ መዋቅር ተገቢ ምላሽ ማግኘታቸውን አንስተዋል።
ከለውጡ ጋር ተያይዞ የአደረጃጀት ጥያቄ በክልሉ ጎልቶ መውጣቱን ያነሱት ዋና አፈ ጉባኤው፤ ህዝቦች ለረጅም ዘመናት የገነቡት አንድነትና ትስስር በማይጎዳ መልኩ እልባት ማግኘት እንዳለበት ተናግረዋል።
የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ቢኖሩም በህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊ ትስስር ማስቀጠል እንደሚገባ አሳስበዋል።
ለዚህ እውን መሆንና ዴሞክራሲ እንዲያብብ እንዲሁም የመቻቻል፣ የአብሮነትና ልዩነቶችን በሰከነ ውይይት የመፍታት ባህል እንዲዳብር ምክር ቤቱ አበክሮ እየሠራ መሆኑን አስታውቀዋል።
ምክር ቤቱ ህብረተሰቡ የህገ-መንግስትና ፌዴራሊዝም ግንዛቤ እንዲጎለብት በአውደ ጥናቶች፣ ሲምፖዚየም፣ በኮንፍራንሶች፣ በጥያቄና መልስ ውድድሮች እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን በማሰራጨት ጭምር ለማስፋት ጥረት ማድረጉን አመልክተዋል።
ከዚህ ባለፈ በክልሉ ወላይታ፣ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኦይዳ፣ ጊዲቾ፣ ዘይሴ፣ ዳውሮ ፣ ኮንታና ባስከቶ ብሄረሰቦች የጋራ ዕሴቶች ታሪካዊ አመጣጣቸውን የዳሰሰና በኢኮኖሚውና ፖለቲካው ያላቸው አስተዋፅኦ ላይ ያካሄደው ጥናት መጠናቀቁንም አስታውቀዋል።
አሁንም በክልሉ የሚነሱ የአደረጃጀትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እልባት እንዲያገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በማሳተፍ ጥናት ማካሄድ ፣ ባህላዊና አካባቢያዊ የግጭት አፈታት ስልቶች ማስተዋወቅ የምክር ቤቱ የቀጣይ አቅጣጫ እንደሆነ አመላክተዋል።
በምክር በቱ የኦይዳ ብሄረሰብ ተወካይ ወይዘሮ ሃና ጋርግሶ በየትኛውም ደረጃ የሚነሱ ጥያቄዎችና ምላሻቸው ዕውነታውን ያገናዘበና በህዝቦች መካከል ቁርሾ የሚያሳድር መሆን የለበትም ብለዋል።
ሌላኛው የወላይታ ብሄረሰብ ተወካይ አቶ ኤልያስ አባቴ በበኩላቸው የተጀመረው የለውጥ ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የህዝብ ጥቅም ማስቀደም ያስፈልጋል ብለዋል።
አብሮ የኖረው ማህበራዊ ትስስር በማጠናከር ለሀገር ሠላምና እድገት በትኩረት መስራት ከሁሉም እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
ህዝብ በየደረጃው ለሚያነሳው ጥያቄ ማዳመጥና በቂ ምላሽ መስጠት ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የዳሰነች ብሄር ተወካይ አቶ ከበደ ሳይሌ።
ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው ጉባኤ ያለፈውን ዓመት የሥራ አፈጻጸም የገመገመ ሲሆን በተያዘው የበጀት ዓመት ዕቅድ ላይ በመምከር በሙሉ ድምጽ አጽድቆ መረሃ ግብሩን አጠናቋል።