የደገም ወረዳ ነዋሪዎች ባካሄዱት ሰልፍ ሰላምን ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን አወገዙ

ፍቼ ጥቅምት 16/2ዐ13 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን የደገም ወረዳ ነዋሪዎች የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ዛሬ ባካሄዱት ሰልፍ አወገዙ ፡፡
ነዋሪዎቹ በወረዳው ሐምቢሶ ከተማ ያካሄዱት ሰልፍ ዓላማ ህገ ወጥ ታጣቂዎች አካባቢውን አቋርጠው የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት በመሰንዘር የሚፈጽሙትን ህይወት ማጥፋት፣ ዘረፋና የንብረት ውድመት በመቃወም እንደሆነ የሰልፉ አስተባባሪና የዞኑ የሀገር ሽማግሌዎች ሰብሳቢ አቶ ግዛቸው ገለታ ገልጸዋል፡፡
ነዋሪዎቹ የብሔር ብሔረሰቦችን አንድነት ለመነጣጠል የሚደረገውን ሴራና ተግባር፣ለህዝብ ፍላጐትና ሰላም የማይገዙ አካላትን አጥብቀው እንደሚያወግዙ በሰልፉ ላይ ድምጻቸውን አሰምተዋል፡፡
በደገምና ኩዩ ወረዳ ወሰን ህገወጥ የጦር መሣሪያ በመታጠቅ የሚንቀሳቀሱ በአውራ ጐዳናና ገጠር መንደሮች የሚፈፅም ጥፋት የሚኮነን መሆኑን የተናገሩት የደገም ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጌቱ ተፈሪ ናቸው፡፡
ይህም በተለይ የአካባቢው ነዋሪ በመንግስት ላይ እንዲያማርር ከማድረግ በተጨማሪ ኦሮሞና አማራን በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ አካላት መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በተያዘው ወር መግቢያ ጨለማን ተገን በማድረግ በተሞከረ የዘረፋ ወንጀል ለተወሰኑ ሰዓታት የተሽከርካሪ ፍሰት የተቋረጠ ቢሆንም የፀጥታ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ መንገዱ ለአገልግሎት ክፍት መደረጉን አቶ ጌቱ ተፈሪ አውስተዋል፡፡
የወረዳው ፖሊስ አዛዠ ኮማንደር ታፈሰ ግርማ በበኩላቸው በጸጥታ ማደፍረስ ወንጀል የተሳተፉ በርካታ ተጠርጣሪዎች ከተለያዩ የጦር መሣሪያዎችና መረጃዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል።
በተለያየ ጊዜያት የሚከሰቱ የፀጥታ ችግሮች እንዲወገዱ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀተ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።፡
በሰልፉ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አርሶ አደሮች፣ወጣቶችና ሴቶች ጨምሮ ሌሎችም የወረዳው ከተማና የገጠር ነዋሪዎች መሳተፋቸውን ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል፡፡