ደቡብ ክልል ከ413 ሺህ የሚበልጡ እናቶች የወሊድ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆኑ

አርባምንጭ ጥቅምት 16/2013 (ኢዜአ ) በደቡብ ክልል በ2012 የበጀት ዓመት የኮሮና ወረርሽኝ ክስተት ቢያጋጥምም ከ413 ሺህ በላይ እናቶች የወሊድ አገልግሎት ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጹ፡፡
የክልሉ ጤና ሴክተር የ2012 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በአርባምንጭ ከተማ ተካሄዷል።
የጤና ቢሮው ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ በወቅቱ እንዳሉት በ2012 በጀት ዓመት በክልሉ ጤና ሴክተር የትኩረት አቅጣጫዎች ከነበሩት መካከል በዋናነት የእናቶችና ህፃናት ሞት መቀነስ፣ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል ይገኙበታል፡፡
በበጀት ዓመቱ የኮሮና ቫይረስ ክስተት ቢያጋጥምም 413 ሺህ 122 እናቶች በሰለጠነ ባለሙያ የወሊድ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ችለዋል።
ይህም አፈጻጸም የዕቅዱን 76 በመቶ መሆኑን አስረድተዋል።
በዚህም ስልጤ፣ ወላይታ ፣ደቡብ ኦሞ፣ ጉራጌ፣ ሃዲያ፣ ሃላባና ካንባታ ጠንባሮ ዞኖች የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገባቸው ጠቅሰው አማሮ፣ ባስኬቶና ኮንታ ልዩ ወረዳዎች እንዲሁም ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች ዝቅተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ናቸው ብለዋል።
በወረርሽኙ ተጽዕኖ ምክንያት አብዛኛው የዘርፉ ስራዎች ከ2011 የበጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ቢሆንም የእናቶች የወሊድ አገልግሎት አፈጻጸም ግን ተመሳሳይነት እንዳለው አመልክተዋል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘም በክትባት አገልግሎትና ኤች አይ ቪ መከላከል ዙሪያ ተጨባጭ ለውጥ መመዝገቡን አስረድተዋል፡፡
ኮሮናን ለመከላከል ለማህበረሰቡ የግንዛቤ ማጎልበቻ ትምህርት በትኩረት ቢሰጥም አሁንም የመዘናጋት ሁኔታ እንደሚስተዋል ጠቁመዋል።
በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ነፍሰጡር እናቶች የቅድመና ድህረ ወሊድ እንዲከታተሉና በጤና ተቋም እንዲወልዱ ከማድረግ አንጻር የዘመኑን ዕቅድ ማሳካት እንደቻሉ የገለጹት ደግሞ የስልጤ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አብዱልዋረስ ጀማል ናቸው፡፡
በአንጻሩ ደግሞ የቲቢ ህክምና አገልግሎት ክትትል ስራ እና የሴቶች ልማት አደረጃጀት አፈጻጸሙ ዝቅተኛ እንደነበር ጠቅሰዋል፡፡
የጋሞ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተሻለ ማናዬ በበኩላቸው ነፍሰጡር እናቶች በጤና ተቋማት የሚያገኙት የወሊድ አገልግሎት ኮሮና ተጽዕኖ ቢያደርግም ዘርፈ ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል፡፡
በዚህመ የቅድመና ድህረ ወሊድ ክትትል 85 በመቶ አፈጻጸም መመዝገቡን ጠቅሰው ከወሊድ አገልግሎት አንጻር የተሻለ አፈጻጸም መኖሩን አስረድተዋል፡፡
በክልሉ ጤና ቢሮ የጤና ፕሮግራሞች ዘርፍ ኃላፊ አቶ መና መኩሪያ በበኩላቸው በክልሉ የጤና ስራዎች አፈጻጸም ሲገመገም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በኮሮና ተጽዕኖ ውስጥ የሆነው በሞዴልት የተመረጡ ስድስት ወረዳዎች እንዳሉ ተናግረዋል።
በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ የጤና አገልግሎት ስራ በሞዴልነት የተመረጡ ወረዳዎች የዋንጫና ምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል፡፡