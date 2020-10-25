የፕሮጀክቶች በወቅቱ አለመጥናቀቅ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና አሳድሯል

ጥቅምት 15/2013 (ኢዜአ) በተቀመጠላቸው ግዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት ያልበቁ ፕሮጀክቶች በሀገር ኢኮኖሚያዊ ላይ ከፍተኛ ጫና እንዳሳደሩ የምጣኔ ሀብት ባለሞያዎች ገለፁ፡፡
በተቀመጠላቸው ግዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት የማይበቁ ፕሮጀክቶች በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጫና እንዳሳደሩ የምጣኔ ሀብት ባለሞያዎች ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ አስረድተዋል፡፡
በሀገር ደረጃ የሚታቀዱ የልማት ስራዎች የህዝብን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የግዜና የገንዘብ አዋጭነት ጥናትን መሰረት ያደርጋሉ የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሞያው ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ በርኸተስፋ ናቸው፡፡
ፕሮጀክቶቹ በተጓተቱ ቁጥር ቀድሞ ከተያዘላቸው በጀት በላይ ስለሚጠይቁ የገንዘብ ብክነትን ከማስከተላቸውም በላይ ለመልካም አስተዳደር እጦት መንስኤም ይሆናሉ ብለዋል፡፡
የህዳሴው ግድብ በወቅቱ ከአለመጠናቀቅ ጋር በተገናኘ ሀገሪቱ ለተጨማሪ ወጪመዳረጉና ከዘርፉ ህብረተሰቡ ሊያገኝ ይችል ነበረውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ዕንዲያጣ መድረጉን በመጥቀስ፡፡
የሌማት ፕሮጀክቶች በወቅቱ አለመጥናቀቅ በኢኮኖሚው ላይም ሆነ በመልካም አስተዳደር ዘርፍ የሚያደርሱትን ችግርን ለማስቀረት በጠንካራ የአመራት ጥበብ መመራት እንዳለባቸው መክረዋል።
በሌላ በኩል በተይዘላቸው ጊዘየ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ወጪያቸውን ፈትነው በመሸፈንና ወደ ትርፋማነት በመግባት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያድርጋሉ ብለዋል።
በፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም የመንግስት የተጠያቂነት ስርዓትን መዘርጋትና መገናኛ ብዙሃን መረጃዎችን በማውጣት ጥፋቶችን ማጋለጥ ለስኬቱ አጋዥ መሆን ይጠበቅባቸዋል ነው ያሉት ፡፡
የፕሮጀክት ግንባታዎች ተጀምሮ መቆም የሚያስከትሉት ኪሳራ በቀላሉ የሚገመት አይደለም ያሉት ደግሞ የየምጣኔ ሀብት ባለሙያ አሚን አብደላ ናቸው።
የፕሮጀክቶች መጓተት ከሚያስከትሉት ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ በሻገር ህዝቡ በመንግስት ላይ ያለውን አመኔታ በማሳጣት ለልማት ተባባሪ እንዳይሆን ያደርጋል ሲሉም ተናግረዋል።
የፕሮጀክቶች መጓተት ለሌላ አላማ ሊውል የነበረን የመንግስት በጀት ከመጠቀሙም በላይ ሀገሪቱን ለከፍተኛ የውጪ ምንዛሬ እጥረት ሲዳርጉ እንደሚስተዋልመ ባለሞያው ጠቅሰዋል።
የአዋጭነት ምዘና የሚሰራባቸው ፕሮጀክቶች የአሁኑ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ቀጣዩንም ታሳቢ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ያሉት የምጣኔ ሀብት ባለሞያው የተሻሻሉና ስራውን ሊያቀላጥፉ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል።
በሀገር ደረጃ ተጀምረው በወቅቱ ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ከ600 ቢሊዮን ብር በላይ ዕዳ እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መግለጻቸው ይታወሳል።