የኮሮና ስርጭት ቢስፋፋም የዜጎች መዘናጋት ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ ነው–ነዋሪዎች

አዲስ አበባ ጥቅምት 15/2013 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋና በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም በዜጎች ላይ የሚስተዋለው መዘናጋት ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ መምጣቱ ተገለጸ፡፡
በወረርሽኙ በመላው ዓለም የሰዎች ሕይወት ከመቀጠፉ በተጨማሪ የሕሙማን ቁጥር በፍጠነት እያደገ መምጣቱን በየዕለቱ የሚወጣው የዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ያሳያል።
በኮሮናቫይረስ የሚያዙና የሚሞቶ ሰዎች ቁጥር እያደገ ቢሆንም በኢትዮጵያ የመከላከያ እርምጃዎች አተገባበርና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች እየተቀዛቀዙ መምጣታቸው ኢዜአ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል።
እንደአስተያየት ሰጪዎቹ ወረርሽኑ መግባቱን ተከትሎ በተቋማት፣ በመዝናኛ ስፍራዎች፣ እለታዊ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ቦታዎችና ሰው በሚበዛባቸው አካባቢዎች የተቀመጡ የእጅ መታጠቢያዎች በአሁኑ ወቅት እምብዛም እንደማይታዩ ነው የገለጹት።
እጅን በሳሙናና በውሃ መታጠብ የወረርሽኙ መከላከያ ዘዴ መሆኑን የተረዱ አንዳንድ ተቋማትም አሁን ድረስ የእጅ ማስታጠብ አገልግሎት እየሰጡ ስለመሆኑ መመልከታቸው ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የተናገሩት።
ኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ያልተቋረጠ የእጅ ማስታጠብ አገልግሎት ለህብረተሰቡ እየሰጡ ከሚገኙት ውስጥ “ንስር የወጣቶች በጎ አድራጎት ማህበር” የሚጠቀስ ነው።
ማህበሩ ከዚህ በተጨማሪ ሰዎች ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ላይ ተሰማርቷል።
የንስር በጎ አድራጎት ማህበር ከማህበራዊ ሚዲያ በሚያገኘው ገቢና የማህበሩን በጎ ሥራ በሚደግፉ ሰዎች በአዲስ አበባ “ጎጃም በረንዳ” አካባቢ ይህንኑ አገልግሎት ያለማቋረጥ እየሰጠ ይገኛል።
ይሁንና በአሁኑ ወቅት ቫይረሱ እያደረሰ ያለውን ጉዳት ህብረተሰቡ ከግምት ውስጥ እያስገባው እንዳልሆነና ይህም ትልቅ ዋጋ እንዳያስከፍል ስጋት እንዳለው የማህበሩ መስራችና አባል ወጣት ዘካሪያስ ኪሮስ ይገልጻል።
እንደወጣቱ ገለጻ ቫይረሱ እያደረሰ ያለው ጉዳት እየጨመረ ቢመጣም የዜጎችን ህይወት ለመታደግ የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ከጊዜ ወደጊዜ መቀዛቀዝ አሳሳቢ መሆኑን ተናግሯል።
የማህበሩ አባላት ወረርሽኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየዕለቱ የእጅ ማስታጠብ ሥራ እየሰሩ መሆኑንና ይህም ኮሮናቫይርስ እስኪጠፋ ድረስ የሚቀጥል መሆኑን አንስቷል።
“በሽታውን በመከላከል ማስቆም ይቻላል፤ ይህም የሚሆነው ወጣቶች መሰል የበጎ አድራጎት ሥራዎችን ያለመሰልቸትና ያለመዘናጋት ሲሰሩ ነው” ብሏል።
ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው ህብረተሰቡ ራሱን ብሎም አገሩን ከከፋ ችግር ለማዳን በኃላፊነት በመንቀሳቀስ በኩል ትልቅ ክፍተት እየታየበት መሆኑን ተናግረዋል።
ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ተቋማት አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በኩልም ክፍተቶች እየተስተዋሉ መምጣታቸውን ነው የገለጹት።
በጎጃም በረንዳ አካባቢ ያገኘነው ወጣት ከድር ሰይፉ “በዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ሥራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችን በማበረታታት በስፋት እንዲሰሩ ማገዝ ከሁሉም ይጠበቃል” በሏል።
በወጣቶች የሚሰራው የኮሮናቫይረስ መከላከል ሥራ ህይወትን ከማዳን ባለፈ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችል መሆኑን ተናግሯል።
ቫይረሱ እያደረሰ ያለውን ጫና ለማስቀረት መገናኛ ብዙሃን እየሰሩ ያሉት ሥራ በቂ ባለመሆኑ በቀጣይ የሁል ጊዜ አጀንዳ እንዲያደርጉትም ነው የጠየቀው።
“መንግስት ወረርሽኙን ለመከላከል ቀደም ብሎ ሲያከናውናቸው የነበሩ ሥራዎችን እንዲያጠናከር የሚመለከተው ሁሉ መተባበር አለበት” ሲል የተናገረው ደግሞ ወጣት ሺፈራው ዲባ ነው።
የህብረተሰቡ መዘናጋት ከቀን ወደ ቀን እየተባበሰ መምጣቱን የገለጸችው ወጣት ረድኤት ታረቀኝ በበኩሏ፣ “በአሁኑ ወቅት ብዙ ሰዎች ኮሮናቫይረስ በራሳቸው ላይ ጉዳት አስኪያደርስ ድረስ ተዘናግተዋል፤ የራስ መከላከያ መንገዶችን ሲተገብሩ አይታይም” ብላለች።
በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮናቫይረስ የተያዙ የሰዎች ቁጥር ከ41ሚሊየን በላይ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ደግሞ ከ1ሚሊዮን 136 ሺህ በላይ ደርሷል።
በኢትዮጵያም እስካሁን ድረስ 92 ሺህ 858 ሰዎች የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን በቫይሱ ህይወታቸው ያለፈ ዜጎችም 1 ሺህ 419 መድረሱን መረጃዎች ያሳያሉ።