የሕዝቦችን ብልፅግና ለማረጋገጥ ውጤታማ የታክስ ሥርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል

ሐዋሳ ጥቅምት 14/2013( ኢዜአ ) – በደቡብ ክልል የሕዝቦችን ብልፅግና ለማረጋገጥ ውጤታማ የታክስ ሥርዓት በመዘርጋት የገቢ አቅምን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ።
በክልሉ ግንባር ቀደም የሆኑ ግብር ከፋዮችና የገቢ ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት ቅርንጫፎች የዕውቅና አሠጣጥ ሥነ ሥርዓት ዛሬ በሐዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ በወቅቱ እንዳሉት የተጀመረውን የብልፅግና ጉዞ በማሳካት ሀገራዊ ለውጡን ዕውን ለማድረግ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ በማሳደግ ከፍተኛ ሀብት ማሰባሰብ ይጠይቃል።
ለዚህም ደግሞ ዋነኛ የገቢ ምንጭ ከግብር ከፋዩ የሚሰበሰብ መሆኑን አስረድተዋል።
በክልሉ እያደገ ከመጣው ኢኮኖሚና የሕዝቡ የመልማት ፍላጎት አንፃር ሲታይ የሚሰበሰበው ገቢ አነስተኛ መሆኑን ገልጸው ይህም ከክልሉ የበጀት ወጪ 26 በመቶውን ብቻ እየሸፈነ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
የክልሉን ሕዝቦች ብልፅግና ለማረጋገጥ ውጤታማ የታክስ ሥርዓት በመዘርጋት የገቢ አቅምን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ገልጸው ዛሬ ዕውቅና የተሰጣቸው የክልሉ ግብር ከፋዮች የግብር ግዴታቸውን በታማኝነት በመወጣታቸውም ምሥጋና እንደሚገባቸው አስታውቀዋል።
የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘይቱና ኢብራሂም በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የተገልጋይ ፍላጎት ለማሟላት ባለፉት ዓመታት የአሰራር፣ የአደረጃጀትና የሕግ ማዕቀፍ ማሻሻያዎችን በመተግበር ተጨባጭ ለውጦች መምጣታቸውን ተናግረዋል።
እስካሁን በተከናወኑ የማሻሻያ ተግባራት ከዓመት ወደ ዓመት የገቢ አሰባሰብ አቅምን ማሳደግ መቻሉን ጠቁመው ሆኖም ክልሉ ካለው ሀብትና የኢኮኖሚ ዕድገት አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ በመሆኑ መረባረብ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
የዛሬ የዕውቅና ሽልማት ባለቤቶች የገቢ አሰባሰብ ሥርዓቱን በእጅጉ እየተገዳደረ ያለው የታክስ ስወራ፣ ማጭበርበርና ሕገወጥ ንግድን ለመከላከል በታማኝነት አርአያነታቸውን እንዳሳዩ ጠቁመዋል።
ግብር ከፋዩ ኮሮና በፈጠረው ተፅዕኖ ምክንያት እንዳይጎዳ ለዓመታት የቆየ የታክስ ዕዳ ከመሰረዝ ጀምሮ ተጨማሪ የግብር ምህረት መደረጉን አውስተዋል።
በዚህም ምክንያት በክልሉ ሊሰበሰብ ይገባ የነበረ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ግብር ቀሪ በማድረግ የንግድ ዘርፉን ለማነቃቃት ጥረት መደረጉን ጠቅሰዋል።
ዕውቅና ከተሰጣቸው ግብር ከፋዮች መካከል በስልጤ ዞን በኤሌክትሮኒክስ ንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩት አቶ መሀመድ ሸይቾ ለሽልማት በመብቃታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል።
ግብር የሚያጭበረብሩና ሕገወጥ ንግድ ላይ የተሠማሩ ግለሰቦች በሕጋዊ ግብር ከፋዩ ላይ የሚፈጥሩት ጫና ከባድ በመሆኑ ይህንን ተቋቁሞ ታማኝ ግብር ከፋይ ሆኖ መገኘት ፅናትን ይጠይቃል ብለዋል።
በከፋ ዞን በቡና ንግድና መጠጥ ማከፋፈል ሥራ ላይ የተሰማሩት አቶ ወንድሙ ወልደሚካኤል በበኩላቸው በማንኛውም ተፅዕኖ ውስጥ ቢሆኑም ግብር ለራስና ሀገር የሚከፈል በመሆኑ በታማኝነት መክፈላቸውን እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል።
በመንግሥት በኩልም ከዕውቅና ሽልማቱ ባለፈ አገልግሎት አሰጣጡን ከማቀላጠፍ ጀምሮ ታማኝ ግብር ከፋዮችን ቅድሚያ ሰጥቶ የሚያበረታታበት ቀጣይነት ያለው አሠራር ማመቻቸት እንዳለበትም ጠቁመዋል።
ዛሬ ዕውቅና የተሰጣቸው ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ ያሉ የደረጃ “ሐ” ፣ “ለ” እና “ሀ” ግንባር ቀደም ግብር ከፋዮችና በየደረጃው ጥሩ አፈጻጸም ያስመዘገቡ የገቢዎች ባለሥልጣን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ናቸው።
በሥነ ሥርዓቱም የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ በየደረጃው ያሉ አስተዳደር አካላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።