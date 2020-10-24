የከተሞችን እድገት የሚመጥን አገልግሎት ማስፈን እንደሚገባ ተመለከተ

ወልድያ ጥቅምት 14/2013 (ኢዜአ) የከተሞች እድገት ሊመጥን የሚችል የአገልግሎት አሰጣጥ ማስፈን የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ሊሆን እንደሚገባ ተመለከተ።
የአማራ ክልል ከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሁለተኛውን አምስት ዓመት እቅድ ክንውን ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመገምገም ግብአቶችን ለማሰባሰብ የተዘጋጀ ውይይት በወልድያ ከተማ ተካሂዷል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የቢሮው ኃላፊው ዶክተር ሰኢድ ኑሩ በውይይት መድረኩ እንዳሉት መንግስት የከተሞችን እድገት ለማፋጠን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
ለነዋሪዎች የቤት መስሪያ ቦታ በመስጠት፣የመንገድ ፣ የውሃ ማፋሰሻ ቦዮችና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን የማሟላት ስራ ለማከናወን በመርሃ ግብሩ ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራ መቆየቱን አውስተዋል።
በሚካሄዱ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችም ህብረተሰቡን፣ ባለሃብቱንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ መከናወኑ ለቀጣይ መልካም ተሞክሮ ነው ብለዋል።
በተለይም የዓለም ባንክ ተጠቃሚ የሆኑ ከተሞች የተመደበ 600 ሚሊዩን ብር በአግባቡ ልማት ላይ በማዋላቸው ክልሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ አንደኛ በመውጣቱ ዘንድሮ በጀቱ በእጥፍ እንዲያድግ ማስቻሉን አመልክተዋል።
የውይይት መድረኩ ዓላማም ባለፉት አምስት ዓመታት የተገኙ ተሞክሮዎችን ለመጠቀም፣ የታዩ ክፍተቶችን ለማረምና የቀጣይ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ መሆኑን አስረድተዋል።
ይህም ለመጪው አስር ዓመታት የልማት እቅድ የሚጠቅሙ ሃሳቦችን በማሰበሳብ በግብዓትነት ለመጠቀም እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
ሆኖም የተገልጋዩን ሕዝብ እርካታ 90 በመቶ ለማድረስ ቢታቀድም አፈጻጸሙ 50 በመቶ አካባቢ የሚገኝ በመሆኑ በቀጣይ የከተሞች እድገት ሊመጥን የሚችል የአገልግሎት አሰጣጥ ማስፈን እንደሚገባ አመልክተዋል።
በቢሮው የእቅድ፣ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ኢያሱ አድማሱ ባቀረቡት ጽሁፍ በአምስት ዓመቱ ሰነድ አልባ ይዞታዎችን ህጋዊ ለማድረግ በዘመቻ ጭምር የተከናወነው ስራ ውጤታማ እንደነበር ገልጸዋል፡፡
በአረንጓዴ ልማት፣ ደረቅ ቆሻሻ አወጋገድና ሌሎች ልማቶችም እንዲሁ።
ከአምስት ዓመት በፊት በክልሉ 421 የነበረው የከተሞች ብዛት አሁን 660 መድረሳቸውን ጠቁመው በመሬት አቅርቦት ከ19ሺ ሄክታር በላይ ለተጠቃሚዎች መተላለፉን እንደጠንካራ ጎን አንስተዋል።
በተለያዩ ከተሞች ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ጉድለት በኦዲት ምርመራ መገኘቱን ጠቅሰው ከዚህም የተመለሰው ከ30 በመቶ እንደማይበልጥ ዳይሬክተሩ በክፍተት ጠቅሰዋልል፡፡
ይህም ከአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ጋር ተዳምሮ ከሚከናወኑ የልማት ስራዎች ይልቅ ጉድለቶች ጎልተው በመውጣት ህብረተሰቡ እንዲማረር እያደረገው በመሆኑ ችግሮችን ነቅሶ ማረም ይገባል ብለዋል።
የወልድያ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ መሀመድ ያሲን በበኩላቸው ከተማቸው የዓለም ባንክ ድጋፍ ተጠቃሚ በመሆኑ ባከናወነው የመሰረተ ልማት ግንባታ ባለፈው ዓመት በክልልና በፌደራል አንደኛ ወጥቶ ተሸልሟል ብለዋል።
በተያዘው በጀት ዓመት የተመደበላቸውን ገንዘብ በአግባቡ ልማት ላይ በማዋል የወልድያን ህዝብ የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አጠናክረው እንደሚገፉበት አስረድተዋል፡፡
በወልድያ ከተማ ለሁለት ቀናት በተካሄደው የውይይት መድረክ የዞን፣ የ113 ወረዳዎችና ከተሞች የተወጣጡ የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።