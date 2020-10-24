የሲዳማ ክልልን ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል እየተሰራ ነው -የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር

ሀዋሳ ጥቅምት 14/2013(ኢዜአ) በሲዳማ ክልል ባለፈው አንድ ዓመት የነበረውን ሰላማዊ ሁኔታ አጠናክሮ ለማስቀጠል እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት የሰላም ዋጋ የሚታወቀው ችግር ሲከሰት ነው፤ ወጥቶ ለማግባት፣ ሰርቶ ለመለወጥና ሀብት ለማፍራት መሰረቱ ሰላም ነው ።
ከአንድ ዓመት በፊት የጸጥታ ችግር ተከስቶ እንደነበር ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ በሲዳማ ቀደም ብሎ የነበረው ጥያቄ በአግባቡ የተፈታ በመሆኑ ይህን እድል ህዝብን መጥቀም ወደሚችሉ ሁኔታዎች መመንዘር እንደሚገባ በማመን ምንም ዓይነት ችግር እንዳይከሰት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ቀደመም ሲል የተስተዋለን የጸጥታ ችግርን ለመፍታት ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከወጣት አደረጃጀቶች በመነጋር በተሰራ ስራ በአሁኑ ወቅት በክልሉ ሰላም ማስፈን መቻሉን ገልጸዋል።
በማህበረሰብ ንቅናቄ ሰላምን ለማስፈን የተከናወነው ሰራው ከፍተኛ ውጤት እንዳመጣ የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህም ባለፈው አንድ ዓመት ምንም ዓይነት የጸጥታ ችግር እንዳላጋጠመ አውስተው ህዘቡ ማህበራዊ መስተጋብሩን አጠናክሮ ሙሉ ትኩረቱን ወደ ልማት መልሷል ብለዋል፡፡