ኢትዮጵያ ለዓለም ህብረ-ባህል መገለጫዎቿን የምታስተዋውቅበት ዝግጅቷን አጠናቃለች-ሚኒስቴሩ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 13/2013 ( ኢዜአ) ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህብረ-ባህል መገለጫዎቿን የምታስተዋውቅበት ዝግጅት ማጠናቀቋን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ።
አገሪቱ መገለጫዎቿን የምታስተዋውቀው በየአራት ዓመቱ ለተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ)በምታቀርበው የህብረ-ባህል መገለጫዎች ጥበቃና ልማት ስምምነት ሪፖርት ነው።
ድርጅቱ በፓሪስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2005 ባካሄደው 33ኛው ስብሰባ ላይ ያጸደቀውን ስምምነት ኢትዮጵያም በ2008 መቀላቀሏ ይታወቃል።
በስምምነቱ መሰረትም ከአንድ ሳምንት በኋላ ለድርጅቱ የምታቀርበው ሪፖርት የህብረ ባህል መገለጫዎችን ለመጠበቅና ለማልማት፣ ባህሎችን ለማበልጸግና የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ፣ እኩልነትና መከባበርን ለማጠናከርና ባህላዊ ግንኙነት እድገት ለማፋጠን ድርሻ እንዳለው ተገልጿል።
እንዲሁም በዓለም ላይ ሰፊ፣ሚዛናዊና ተመጣጣኝ ልውውጦችን ማረጋገጥ የመከባበር ባህልና የእርቀ- ሰላም ባህልን ለማጠናከር በባህሎች መካከል ውይይቶችን ለማበረታታትም ጭምር እንደሆነም ተጠቁሟል።
ስምምነቱ ህብረ ባህል የሰው ልጆች መገለጫ ባህርይ መሆኑን በማረጋገጥ፣ የጋራ ቅርስ የያዘ፣ ለጋራ ጥቅም፣ እንክብካቤና ጥበቃ ሊደረግለት እንደሚገባ በመረዳት የጸደቀ ነው።
እንዲሁም የሰው ልጆችን ምርጫዎች፣ ችሎታዎች እሴቶችን ጨምሮ የበለጸገና የተለያዩ የዓለም ፈጠራዎች ለህብረተሰቡ፣ ለሕዝቦችና ለአገሮች ዘላቂ ልማት ዋነኛ ምንጭ መሆኑን በመገንዘብም የተደረሰ ነው።
በስምምነቱ አንቀጽ 9 መሰረት ህብረ-ባህል መገለጫዎችን ለጥበቃና ለልማት በየአገራቸውና በዓለም አቀፍ ደረጃ የወሰዷቸውን እርምጃዎች አስመልክቶ በየአራት ዓመቱ ለድርጅቱ ሪፖርት ያቀርባሉ በሚል ተደንግጓል።
በዚህም ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2020 ሪፖርትን ለድርጅቱ ለማቅረብ ዝግጅቷን ማጠናቀቋን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክተር አቶ ተፈሪ ተክሉ አስታውቀዋል።
ሚኒስቴሩ በሪፖርቱ አዘገጃጀት ላይ ስልጠናዎች መሰጠታቸውን ተናግረዋል።
እንዲሁም ለዚሁ ተግባርም በብሔራዊ ደረጃም ኮሚቴ መቋቋሙንም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅትም የሪፖርት አርቃቂ አባላት ተሰይመው ረቂቅ ሪፖርት ተዘጋጅቷል ብለዋል።
የዩኔስኮ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ተወካይ አቶ ጌቱ አሰፋ በበኩላቸው ሪፖርቱ አገሪቱ ያሏትን ህብረ-ባህላዊ መገለጫዎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስተዋወቅ ይረዳል ብለዋል።
ስምምነቱ ከባህል ኢንዱስትሪ ጋር ስለሚቆራኝ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው።
ይህም በባህል ጥበቃ፣ በሥራ ፈጠራ፣ ገቢ በማስገኘትና ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ሃሳቦችን በመጠቆም ”ከፍተኛ አስተዋጽኦ” እንደሚያበረክትም ገልጸዋል።
ሪፖርቱ በአጠቃላይ በቲያትር፣ በሲኒማ፣ ዲዛይን፣ በሚዲያ አርት፣ በሙዚቃ፣ በሥነ-ጽሁፍና በሥነ-ጥበብ ላይ እንደሚያተኩር ተገልጿል።