በጉራፈርዳ ወረዳ የተፈጸመውን ጥቃት በዝርዝር የሚመረምር ቡድን ተዋቅሮ ወደ ስራ ገባ

አዲስ አበባ ጥቅምት 13/2013 (ኢዜአ) በቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ የተፈጸመውን ጥቃት በዝርዝር የሚመረምር ቡድን ተዋቅሮ ወደ ስራ መግባቱን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ።
ደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ርእሰ-መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው በድርጊቱ እጁ ያለበት ግለሰብ ከተጠያቂነት አያመልጥም ብለዋል።
በቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ ማንነታቸው ባልታወቀ ቡድኖች በተፈጸመ ጥቃት የሰዎች ህይወት ጠፍቷል፤ በርካታ ዜጎችም ተፈናቅለዋል።
ይህን ተከትሎም የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች ዛሬ በስፍራው በመገኘት ተፈናቃዮችንና የተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮችን አወያይተዋል።
በውይይቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፤ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ርእሰ-መስተዳደር ርስቱ ይርዳው፤ የጦር ሃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀኔራል አደም መሐመድ፤ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀኔራል እንዳሻው ጣሰው፤ የሰላም ሚኒስትር ዲኤታ ፍሬዓለም ሽባባውና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
ጥቃት የደረሰባቸው ተፈናቃዮች በዚህ ወቅት በጥቃቱ እጃቸው ያለበት ግለሰቦችና የመንግስት አመራሮች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል።
ወደቀያቸው ተመልሰው የደረሱ ሰብሎችን መሰብሰብ እንደሚሹም ነው የተናገሩት። የአካባቢው ማህበረሰብ እያደረገላቸው ላለው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል።
አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በዚህ ወቅት፤ ጥቃቱ አንዱን ብሔር ከሌላው በማባላት አገር ለማፍረስ የተደረገ ሙከራ መሆኑን ነው የተናገሩት።
በመሆኑም የአካባቢው ማህበረሰብ እንደዚህ ያለ አጥፊ አጀንዳ ለሚያራምዱ አካላት እድል መስጠት የለበትም ብለዋል።
በጉራፈርዳ የተፈጸመውን ጥቃት የሚመረምር ቡድን ተዋቅሮ ወደስራ መግባቱንም ነው አፈ ጉባኤው የተናገሩት።
አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አካላት ድጋፍ እንደሚደረግና ተፈናቃዮች ወደቀያቸው እንዲመለሱ እንደሚሰራም ገልጸዋል።
የክልሉ ምክትል ርእሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው “ባለፉት አስርተ ዓመታት በጋራ ከሚያቆሙን ጉዳዮች ይልቅ ልዩነቶቻችን እንዲጎሉ ተደርጎ በመሰራቱ ያልተገቡ ድርጊቶችን እየተመለከትን ነው” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት “ሁለም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው ተከብሮ ግን ደግሞ በሰላምና በመተባበር አገራቸውን የሚገነቡበት ስርዓት እየገነባን እንገኛለን” ብለዋል።
በዚህ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን ተባበርን መመከት አለብን ያሉት ምክትል ርእሰ መስተዳድሩ፤ በጉራፈርዳ ጥቃት እጃቸው ያለበት ግለሰቦችና አመራሮችን ተገቢው ማጣራት ተደርጎ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ቃል ገብተዋል።
ጥቃቱ ከየትኛውም ብሔር ጋር እንደማይያያዝም ነው ያስረዱት።
የጸጥታ መዋቅሩ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ህገ-ወጥ ቡድኖች ላይ የሚወስደውን እርምጃ እንደሚቀጥል የተናገሩት ደግሞ የጦር ሃይሎች ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ ናቸው።
ከዚህ አንጻር የአካባቢው ማህበረሰብ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ተቀራርቦ እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል።
እስካሁን ባለው ሂደት በቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በተፈጸመው ጥቃት የተጠረጠሩ 21 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተጠቁሟል።