የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ከፍተኛ ተፅዕኖ ማድረሱ ተነገረ

አዲስ አበባ ጥቅምት 13/2013 የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ማድረሱን የሆቴልና ቱሪዝም ሥራዎች ማሰልጠኛ፣ ምርምርና ማማከር ተቋም አስታወቀ።
ተቋሙ ባደረገው ጥናት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሆቴልና በኢንዱስትሪ ዘርፉ ላይ የኢኮኖሚ ጫና፤ በዘርፉ ሠራተኞች ደግሞ የስነ-ልቦና ቀውስ ማድረሱን ጠቁሟል።
የሆቴልና ቱሪዝም ሥራዎች ማሰልጠኛ፣ ምርምርና ማማከር ሥራ ክፍል ኃላፊና የጥናቱ አዘጋጅ አቶ ማዘንጊያ ሽመልስ እንደገለጹት በጥናቱ በዘርፉ ላይ የደረሰው የኢኮኖሚ ጉዳት፣ መጠንና የመፍትሄ ሀሳብ ተመላክቷል።
የጥናቱ ዓላማም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠው የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ወደአገልግሎት እንዲመለስ ለማድረግ የሚያስችል መፍትሄ ማመላከት መሆኑንም ነው የገለጹት።
ጥናቱ በሁሉም ከልሎች የሚገኙና የተመረጡ ሆቴሎችና የቱሪስት መዳረሻዎችን ለመቃኘት መሞከሩንም ነው የተናገሩት።
አቶ ማዘንጊያ እንዳሉት ወረርሽኙ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ሆቴሎች፣ የቱሪስት መዳረሻዎችና ሬስቶራንቶች እንዲሁም በተቋማቱ ተቀጣሪ ባለሙያዎች ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚና የስነ-ልቦና ቀውስ ማድረሱ በጥናቱ ተለይቷል።
የመዲናዋ ሆቴሎች ካሏቸው የመኝታ ክፍሎች በእንግዶች የሚያዙት ቁጥር በእጅጉ መቀነሱን በአንዳንድ ቦታዎችም ዜሮ በሚባል ደረጃ ላይ መድረሱን በጥናቱ ተመላክቷል።
ወደ ከተማዋ የሚገቡ የቱሪስቶች ቁጥር በእጅጉ በመቀነሱ ሆቴሎቹ ህልውናቸውን ለማስቀጠል አማራጭ መፍትሄ መፈለግ እንዳለባቸውም ተገልጿል፡፡
“የምግብና የመጠጥ አቅርቦት በእጅጉ መቀዛቀዝም ሠራተኞችን ለመቀነስ ማስገደዱን በጥናቱ ተለይቷል” ብለዋል።
በአዲስ አበባ ከሚገኙ ሆቴሎች መካከል 53 በመቶ ያህሉ በከፊል፤ 35 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ መሆናቸውም ተገልጿል።
ከዚህ በተጨማሪ 1 ነጥብ 3 በመቶ የሚጠጉ ሆቴሎች ሙሉ በሙሉ ሥራ ማቆማቸው በጥናቱ ተመላክቷል፡፡
የሆቴሎች አገልግሎት መቀዛቀዙን ተከትሎ ገቢያቸው በመቀነሱ ከዕቃ አቅራቢዎች ጋር የነበራቸው መልካም ግንኙነትም መቋረጡንና ይህም በቀጣይ ግንኙነታቸው ላይ ጥላ ማጥላቱን በጥናቱ መለየቱንም ተናግረዋል።
የሠራተኞች ደመወዝ በወቅቱ አለመፈጸምና የአገልግሎት ድርሻ ወይም ሰርቪስ ቻርጅ መቀነሱም በሠራተኞቹ ኑሮ ላይ ጉልህ ጉዳት ማድረሳቸው ተብራርቷል።
በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡት የባላገሩ አስጎብኚ ድርጅት ባለቤትና ዋና ሥራ አስኪያጀ አቶ ተሾመ አየለ ችግሩን ለመፍታት በአገር ውስጥ ጎብኚዎች ላይ በስፋት መስራት እንደሚገባና አገልግሎት ሰጪዎችም ዋጋቸውን መከለስ እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
የቀረበውን ጥናት አስመልክቶ ከተሳታፊዎች ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣንጥራር አባይ ምላሽ ሰጥተውበታል።
ጥናቱ ሆቴሎችና የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ መልሰው እንዲያገግሙ የፋይናንስ እገዛ፣ የገበያ ትስስር፣ የብድር አቅርቦትና የእፎይታ የማበረታቻ ማዕቀፍ ሊዘጋጅላቸው እንደሚገባ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል።
የጥናቱ ናሙና ከሆቴሎች፣ ከሬስቶራንቶች፣ ከአስጎብኚዎች፣ ከቱሪዝም መስህብ ቦታዎች፣ ከባህልና ቱሪዝም፣ ከገቢዎችና ከገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሁም ከዜግነትና ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ መወሰዱ ተገልጿል።