የአውሮፓ ህብረት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ለመከላከል የ5 ሚሊየን ዩሮ ፕሮጀክት ይፋ አደረገ

ባህር ዳር፣ ጥቅምት 13/ 2013( ኢዜአ) የአውሮፓ ህብረት በአማራ ክልል የሚደርሱ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ለመከላከል በአምስት ሚሊየን ዩሮ የሚተገበር ፕሮጀክት ይፋ አደረገ።
የፕሮጀክቱ ትውውቅ ፕሮግራሙ በባህርዳር ከተማ ተካሄዷል።
የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ያልተማከለ አደጋ መከላከል ቡድን መሪ ሚስተር ማርኮ ለሱኬት በወቅቱ እንደገለጹት ህብረቱ አደጋን ቀድሞ በመከላከል ካለፉት ሰባት ዓመታት ጀምሮ ፖሊሲ ነድፎ ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል።
የአሁኑ የፕሮጀክት ዓላማም በክልሉ ህብረተሰቡን ከተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ቀድሞ ለመከላከልና ለመቋቋም የሚያስችል የቴክኒካል ድጋፍ መስጠት እንደሆነ አስረድተዋል።
ህብረቱ በሚያደርገው የገንዝብ ድጋፍ ከክልል እስከ ቀበሌ ያሉ ባለሙያዎችና አመራሮች አቅምን በማሳደግ የሚደርሱ አደጋዎችን በራሳቸው አቅም መከላከል እንዲችሉ ድጋፍ ማድረግ መሆኑን ተናግረዋል።
የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገባ አስታውቀዋል።
በህብረቱ ድጋፍ ፕሮጀክት በክልሉ በጥናት በተለዩ አስር ዞኖች ስር በሚገኙ 60 ወረዳዎች ለሚቀጥሉት አራት ዓመታት የሚተገበር መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም በድርቅ፣ ግጭት ፣ ጎርፍና መሬት መንሸራተት የሚደርሱ አደጋዎችን በጥናት በመደገፍ ቀድሞ መከላከልና አደጋ ከደረስም ፈጥኖ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል።
የፌደራል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተወካይ አቶ አብርሃም አበበ እንዳሉት በሀገሪቱ የሚደርሱ አደጋዎችን ቀድሞ ለመከላከል ቀደም ሲል የነበረውን ማዕከላዊነት ወደ አልተማከለ አሰራር የመለወጥ ስራ እየተካሄደ ነው።
ይህም በፌደራል ደረጃ የነበረውን ሃብት ወደ ክልሎች በማውረድ ህብረተሰቡን አንቀሳቅሶ እውቀትና ጉልበቱን በመጠቀም አደጋን መከላከልና ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እንደሚያስችል ተናግረዋል።
የአውሮፓ ህብረት ዛሬ ይፋ ያደረገው ፕሮጀክትም የዚህ ማሳያ ነው ያሉት አቶ አብርሃም በተመሳሳይም በኦሮሚያ፣ደቡብና ሱማሌ ክልሎችም ተግባራዊ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
የአማራ ክልል የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎችም ፕሮጀክቱን በአግባቡ በመምራትና ውጤታማ በማድረግ ተጨማሪ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ለመሳብ መስራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በፕሮጀክቱ ትውውቅ ፕሮግራሙ የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች፣ የክልልና የፌዴራል የዘርፉ አመራሮች ተሳትፈዋል።