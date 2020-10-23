መንግስት የከተሞችን ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እንደሚሰራ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገለጹ

አርባምንጭ፤ ጥቅምት 13/2013(ኢዜአ) በከተሞች ስራ አጥነትን ጨምሮ የልማትና መልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገለጹ።
“ከተሞችና ሰላም” በሚል መሪ ሀሳብ ዛሬ በአርባ ምንጭ ከተማ በተካሄደው የከተሞች ፎረም መድረክ ላይ ሚኒስትሯ እንዳሉት ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ማህበራዊ እሴቶችን መጠበቅ ያስፈልጋል።
እንደ ሽምግልናና እርቅ ያሉ ማህበራዊ እሴቶች ለሰላም፣አንድነትና ትብብር ትልቅ ፋይዳ ያላቸው በመሆኑ መጠበቅና ማስፋት እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
ዝቅ ብለው ሰላምን ያረጋገጡ የጋሞ አባቶች ለሰላም ያላቸው ትልቅ ትርጉም በባህላዊ መንገድ ማረጋገጣቸው ማሳያ ነው ብለዋል፡፡
ከተሞች የሰለጠነ እሴቶች ማሳያ በመሆናቸው የመልካም አስተዳደር፣የስራ አጥነት ፣የምግብ ዋስትና፣የመሰረተ-ልማት እና መሰል ችግሮችን ለመፍታት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ገልጸዋል፡፡
በርካታ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩባት የኢትዮጵያን ሰላም ለማደፍረስ የሚቃጡ ተግባራትን በመከላከልና በከተሞች የሚገኙ ኢንቨስትመንቶችን በመጠበቅ ህዝቡ የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
ከተሞች ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በቅርበትና በስፋት የሚገኝባቸው በመሆኑ ሰላማቸውን መጠበቅ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ደግሞ፤ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ፕሮፈሰር ሂሩት ወልደማሪያም ናቸው።
“በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰላም በማጣታችን ምክንያት በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ሀብቶቻችንን አጥተናል ፤ለሰላም ሁሉም ዘብ መቆም ይገባዋል” ብለዋል፡፡
የልማትና መልካም አስተዳደር ችግሮች ለሰላም አሉታዊ ተጽዕኖዎች እንዳላቸው በመረዳት መንግስት የበኩሉን እንደሚሰራ ገልጸው፤ ህዝቡም በሰላም ወጥቶ ለመግባትና ለማልማት ሰላሙን ማስጠበቅ እንዳለበት ተናግረዋል።
በፎረሙ ከሰላምና ከተሞች ጋር በተያያዘ ፓናል ውይይት የተደረገ ሲሆን በነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመከላከል መንግስት እንደሚሠራም ተመልክቷል፡፡