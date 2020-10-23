ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት ማገገሚያ የሚሆኑ 18 ማዕከላት ለመገንባት ታቅዷል

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 13/2013(ኢዜአ) ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት ማገገሚያ የሚሆኑ 18 ማዕከላት በመላ አገሪቱ ለመገንባት ማቀዱን የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በአሥር ዓመት መሪ የልማት ዕቅዱ ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ መክሯል ።
በምክክር መድረኩ ላይ በሚኒስቴሩ የስትራቴጅካዊ ሥራ አመራር ዳይሬክተር ወይዘሪት አዜብ ረዘነ እንዳሉት በቀጣይ አሥር ዓመታት የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶችን ተጠቃሚነት ማጎልበት ላይ ያተኮ መሪ የልማት ዕቅድ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
በመሪ የልማት ዕቅዱ ትኩረት ተሰጥቷቸው ከሚከናወኑ ተግባራት መካከልም ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት ማገገሚያ የሚሆኑ 18 ማዕከላት ግንባታ ሥራ አንዱ መሆኑንም አንስተዋል።
የማገገሚያ ማዕከላቱ ጥቃት የተፈጸመባቸው ሴቶችና ህጻናት ጊዜያዊ ማረፊያ በማጣት ይደርስባቸው የነበረውን እንግልት ማስቀረት እንደሚችሉ አመልክተዋል።
ማዕከላቱ በሁሉም ክልሎች እንደሚገነቡ የገለጹት ዳይሬክተሯ፣ ማዕከላቱ ተገንብተው ወደሥራ ሲገቡ ጥቃት የተፈጸመባቸው ሴቶችና ህጻናት በህብረተሰቡ ሊደርስባቸው የሚችለው መገለልና መድሎ የማስቀረት ፋይዳ አላቸው።
“በማዕከሉ ውስጥ ለተጠቂዎች ከሚሰጠው የሕክምና አገልግሎት በተጨማሪ የምግብና የምክር አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል” ብለዋል።
ሴቶችና ህጻናት ጥቃት ሲፈጸምባቸው ጥቆማ የሚያደርጉበት ነጻ የስልክ መስመር ለማዘጋጀት መታቀዱንም ነው ወይዘሪት አዜብ የጠቆሙት።
ከእዚህ በተጨማሪ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶችን በተሻለ ተጠቃሚ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ መሪ የልማት እቅዱ ትኩረት ማድረጉንና ለዚህም ስትራቴጂ ተነድፎ እንደሚሰራ ወይዘሪት አዜብ ተናግረዋል።
“የልማት ዕቅዱ እየጨመረ የመጣውን የሥራ አጥነት ምጣኔ ለመቀነስ ወጣቱ ሥራ ፈጣሪ እንዲሆንና ሴቶችም በዘላቂ የሥራ ዘርፎች ሊሰማሩ የሚችሉባቸውን የሥራ መስኮች ለመዘርጋት ትኩረት ሰጥቷል” ብለዋል።
እንደዳይሬክተሯ ገለጻ ሴቶችን በማብቃት እኩል እድል እንዲያገኙ ማድረግ፣ የህጻናትን መብት በማስጠበቅና ከለላ በመሆን ከጥቃት መጠበቅ፣ ወጣቶችን በማብቃት ተሳታፊና ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ በትኩረት ከሚሰሩ ሥራዎች መካከል ናቸው።
የልማት መሪ ዕቅዱ በሦስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ማተኮሩን ገልጸው፤ 80 በመቶ ድርሻ ያላቸውን ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶችን በሚወክል መልኩ ስትራቴጂ እየተነደፈ መሆኑንም ተናግረዋል።
ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር ለማድረግ በሁሉም ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶ ለመስራት መታሰቡም በመድረኩ ተነስቷል።
ከምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች ከመልካ ኢትዮጵያ የመጡት ወይዘሪት ቤርሳቤህ ኃይሉ ከኮቪድ-19 መከሰት ጋር ተከትሎ ሚኒስቴሩ ዲጅታላይዝድ በሆነ መንገድ ለመስራት ማቀዱን አድንቀው በቀጣይም ይህንን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
“የማገገሚያ ማዕከላት ከመገንባት አስቀድሞ ህጻናትንና ወጣቶችን በስነምግባርና በግብረገብነት የታነጹ ማድረግ በሚቻልበት ላይ አተኩሮ ቢሰራ የተሻለ ነው” ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በበኩሉ ከመድረኩ የተገኙ ግብአቶችን አካቶ የ10 ዓመት መሪ የልማት ዕቅዱን ተግባራዊ እንደሚያደርግ አስታውቋል።