የማካካሻ ትምህርቱ ኮሮናን በመከላከል ፈተና ውጤታማ እንድንሆን በሚያስችለን መልኩ እየተሰጠን ነው –ተማሪዎች

መቀሌ ጥቅምት 13/2013 (ኢዜአ) የማካካሻ ትምህርቱ ኮሮናን በመከላከል በዘንድሮ ሀገር አቀፍ ፈተና ውጤታማ እንድንሆን በሚያስችለን መልኩ እየተሰጠን ነው ሲሉ በመቀሌ ከተማ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ገለጹ።
በትምህርት ቤቶች ኮሮናን ለመከላከል የሚያስችሉ የጥንቃቄ መንገዶችን በመተግበር ተቋርጦ የነበረውን መደበኛ ትምህርት መጀመራቸውን ተማሪዎቹ ለኢዜአ አስታውቀዋል።
ተማሪዎቹ በኮሮና ምክንያት መደበኛ ትምህርት ተቋርጦ በቆየበት ወቅት በቤታቸው ሆነው በቴሌግራም የታገዘ የማካካሻ ትምህርት ሲከታተሉ መቆየታቸውን አስታውሰዋል ።
የማካካሻ ትምህርቱ በክፍል ውሰጥ እየተሰጣቸው በመቀጠሉ በሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና ውጤታማ እንዲሆኑ ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥረላቸው ተናግረዋል ።
በመቀለ የሃፄ ዮሃንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ሃፍቶም በርሀ እንደገለፀው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት መደበኛ ትምህርት ተቋርጦ በነበረበት ወቅት በቤታቸው ሆነው በቴሌግራም የታገዘ የማካካሻ ትምህርት እንዲከታተሉ ተደርጋል ።
“አሁን ላይ የመደበኛ ትምህርት በመጀመሩ በቤታቸው ሆነው ሲከታተሉት የነበረው የማካካሻ ትምህርት በክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው እየተሰጣቸው መሆኑን ተናግሯል ።
“ትምህርቱ በክፍል ውሰጥ መቀጠሉ በቤታችን ሆነን በምንከታተልበት ወቅት ላልገቡን ጥያቄዎች ምላሽ እንድናገኝ እድል የፈጠረልን በመሆኑ በዘንድሮ ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና የተሻለ ውጤት እንድናመጣ ያግዘናል” ብሏል።
በትምህርት ቤቱ ኮሮናን ለመከላከል የመግዛት አቅም ያላቸው ተማሪዎች ሳንታይዘርና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ከቤታቸው የዘው እንዲመጡ እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል ።
የመግዛት አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች ደግሞ በትምህርት ቤቱ በኩል በነጻ እየቀረበላቸው መሆኑን ገልጿል።
በአንድ ክፍል 21 ተማሪዎች ብቻ እንደሚማሩና በጊቢው ዋና በር የእጅ መታጠቢያ ውሃ መዘጋጀቱንም ጠቁሟል።
“ኮሮናን እየተከላከልን በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የተሻለ ውጤት ለማምጣት ትምህርታችን ላይ ትኩረት አድርገናል” ያለችው ደግሞ የትምህርት ቤቱ ተማሪ ሶሲና ብርሃነ ነች።
“ትምህርት በመጀመሩ በጣም ተደስቻለሁ” ያለችው ተማሪ ሶስና የሚሰጣትን ትምህርት በአግባቡ በመከታተል ላይ እንደሆነች ገልፃለች።
“በክፍል ውስጥ ሆነን እየተሰጠን ያለው የማካካሻ ትምህርት ከዚህ ቀደም በቤታችን ስንከታተለው የነበረውን የሚያጠናክር በመሆኑ በሀገር አቀፉ ፈተና ውጤታማ እንድንሆን ያግዘናል” ብላለች።
በትምህርት ቤቱ ኮሮናን ለመከላከል ተማሪዎች በክፍል ውስጥ በተፈቀደላ ቸው ወንበር ብቻ እንደሚቀመጡ ገልጻለች።
ከክፍል ውጭም ንክኪ እንዲያስወግዱ በየቀኑ ትምህርት እየተሰጣቸው መሆኑን ተናግራለች።
“በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠው ትምህርት እንዲቀጥል መደረጉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ የመግባት ህልማችንን ለማሳካት አቅም ፈጥሮልናል” ያለው ደግሞ በከተማው የካሌብ አካዳሚ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 12ኛ ክፍል ተማሪ ሄኖክ ብርሃነ ነው ።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የትምህርት ፍላጎታችንን ቀንሶብን ነበር” ያለው ተማሪ ሄኖክ በትምህርት ቤቱ በቀጠለው የማካካሻና የ11ኛ ክፍል የክለሳ ትምህርት በብሄራዊ ፈተና የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ የሚዘጋጁበት እንደሆነ ተናግሯል ።
የተቋረጠው ትምህርት መጀመሩን የተናገሩት ደግሞ በሃፄ ዮሃንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ንጉሴ ገብረዮሃንስ ናቸው።
በትምህርት ቤቱ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችል ዝግጅት ተደርጎ የመማር ማስተማር ስራው እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል ።
ከክፍል ውጭ ሰልፍና ተማሪዎች የሚሰባሰቡባቸው ክዋኔዎችን በማስቀረት ተማሪዎች ማህበራዊ ርቀታቸውን ጠብቀው ትምህርታቸው ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል ።
ተማሪዎች በዘንደሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ሀገር አቀፍ ፈተና ውጤታማ እንዲሆኑ እየተሰጣቸው ካለው የማካካሻ ትምህርት በተጨማሪ በስነ ልቦና ዝግጁ እንዲሆኑ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን መምህር ንጉሴ አስታውቀዋል ።
በክልሉ በሚገኙ 98 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች የማካካሻ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑ ታውቋል ።