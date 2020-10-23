በመማር ማስተማር ሂደት የኮሮና ቫይረስ እንዳይስፋፋ ኃላፊነታችንን እንወጣለን -ተማሪዎች፣ መምህራንና ወላጆች

ሀዋሳ ጥቅምት 13/2013 (ኢዜአ) በመማር ማስተማር ሂደት የኮሮና ቫይረስ እንዳይስፋፋ የሚጠበቅብንን ኃላፊነት እንወጣለን ሲሉ በሀዋሳ ከተማ ተማሪዎች ፣ መምህራንና ወላጆች ገለጹ፡፡
በሀዋሳ ከተማ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ተማሪዎች፣መምሀራንና ወላጆች በትምህርት ቤቶች ኮሮናን በመከላከል ለሚካሄደው የመማር ማስተማር ስራ ስኬታማነት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ።
የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሂሩት ታረቀኝ “ተማሪዎች ወረርሽኙ በተከሰተ ሰሞን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይጠፋል የሚል ተስፋ ነበረን” ብላለች ፡፡
“በበሽታው ምክንያት ከምንወደው የትምህርት ሕይወት ተነጥለን በመቆየታችን ተከፍተናል” ስትል ገልጻለች፡፡
አሁን ላይ ትምህርት በመጀመሩ መደሰቷን የገለፀችው ተማሪ ሂሩት ትምህርት ቤት ውስጥ ቫይረሱ ሳይስፋፋ ተገቢውን ጥንቃቄ እንደምታደርግ ገልጻለች።
የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ታምራት መርክነ በበኩሉ የመማር ማስተማር ሂደቱ ተቋርጦ በመቆየቱ ማዘኑን ገልጿል ።
ከትምህርት ተነጥሎ በቆየበት ወቅት ከሌሎች ተማሪዎች ጋር በመሆን ወረርሽኙን ለመከላለል የሚረዱ የበጎ ፈቃድ ሥራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን አስታውሷል፡፡
“ትምህርት በመጀመሩ እጅግ ደስተኛ ነኝ” ያለው ተማሪ ታምራት በትምህርት ቤት ቫይረሱን ለመከላከል መከናወን ያለባቸው የጥንቃቄ ተግባራትን በማክበር ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ገልጿል ።
“የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል በማድረግና ርቀታችንን በመጠበቅ የራሳችንን ኃላፊነት በመወጣት በሽታው ሳይስፋፋ የትምህርት ሂደቱ እንዲቀጥል እናደርጋለን” ብሏል፡፡
“በኮሮና ምክንያት ትምህርት ሲቋረጥ በመምህራንና ተማሪዎች ላይ ያሳደረው ሥነ-ልቦናዊ ጫና የጎላ ነበር” ያሉት ደግሞ የስምንተኛ ክፍል የፊዚክስ መምህር ተመስገን ጣጊቾ ናቸው።
“የመምህርነት ሙያ ዘወትር ጊዜያችንን በሥራ ላይ የምናሳልፈበት ነው” ያሉት መምህር ተመስገን የመማር ማስተማር ሥራ መጀመሩ እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል።
አሁን ላይ ህብረተሰቡ ከፍተኛ መዘናጋት እያሳየ መሆኑን ጠቁመው ትምህርት ቤት ውስጥ መሰል ቸልተኝነት እንዳይከሰት እንደሚሰሩ አመላክተዋል ።
በመሰናዶ ትምህርት ቤት የኢኮኖሚክስ መምህር መልካምአየሁ ሲርጳቶ በበኩላቸው “መምህራን ያልተመለሱልን የጥቅማ ጥቅምና ሌሎች ጥያቄዎች ቢኖሩንም ቅድሚያ ለሀገራዊ ጉዳይ ሰጥተን መስራት አለብን” ብለዋል፡፡
ተማሪዎች በአንድ ክፍል ውስጥ ከ25 በታች ሆነው እንዲማሩ ሲደረግ ከወትሮው በተለየ መልኩ ብዙ ክፍለ ጊዜዎችን ማስተማር እንደሚጠይቅ ጠቁመዋል ።
የትምህርት ሂደቱ ከመምህራን ተጨማሪ ሥራ እንደሚጠይቅ በመግለጽ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ሰኬታማነት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ፡፡
መማር ማስተማሩ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እንዲቀጥል የራሳቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ጠቁመዋል።
“በትምህርት ላይ ያሉ ሶስት ልጆቼም ሆኑ መላው ቤተሰቤ በኮሮና እንዳይጠቃ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አደርጋለሁ” ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ ግርማ ቡታ ናቸው።
ለልጆቻቸው የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እንደሚያሟሉ ተናግረዋል ።
“በትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደቱ በኮሮና እንዳይደናቀፍ ወላጆች ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል” ብለዋል።
ተማሪዎችም የመከላከያ መንገዶችን በመተግበርና ጊዜያቸውን ለትምህት ብቻ በማዋል የራሳቸውን ኃላፊነት አንዲወጡ መክረዋል ።