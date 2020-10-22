ለትግራይ ወረዳ፣ ከተማና ቀበሌ የድጎማ በጀት የሚተላለፍበት አሠራር ዝግጅት ተጠናቋል – ገንዘብ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 12/2013 (ኢዜአ) ለትግራይ ወረዳ፣ ከተማና ቀበሌ የድጎማ በጀት የሚተላለፍበት አሠራር ዝግጅት ማጠናቀቁን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ።
የሚኒስቴሩ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሃጂ ኢብሣ እንደተናገሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባስተላለፈው ውሳኔ መሠረት ሚኒስቴሩ ለክልሉ ወረዳዎች፣ ከተሞችና ቀበሌዎች የድጎማ በጀቱን የሚያስተላልፍበትን የአሠራር ዝግጅት አጠናቋል።
በሚኒስቴሩ የተዘጋጀው የበጀት ድጎማ አሠራር በሚቀጥለው ሣምንት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ተግባራዊ እንደሚደረግም ኃላፊው ጠቁመዋል።
በዚህም በጀቱ በወረዳ፣ ከተማና ቀበሌ አስተዳደር አካላት የባንክ ሂሳብ በኩል እንደሚተላለፍ አስታውቀዋል።
የአስተዳደር አካላቱ የባንክ ሂሳብ ማስተላለፊያ ደብተር ካላቸው በዚያው በኩል ከሌላቸው ደግሞ አዲስ የባንክ ሂሳብ በመክፈት በጀቱ እንዲደርሳቸው እንደሚደረግም ተናግረዋል።
የትግራይ ሕዝብ እንደ ሌሎቹ የአገሪቱ ክልሎች ሕዝቦች የትምህርት፣ የጤና፣ የንጹሕ መጠጥ ውኃ፣ የምግብ ዋስትናና ሌሎች መሠረታዊ የሆኑ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ድጋፍ እንዲያገኙ ይደረጋል ብለዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግሥት ከትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከሥራ አስፈጻሚው ጋር ያለው ግንኙነት እንዲቋረጥ መወሰኑ ይታወቃል።
ምክር ቤቱ መስከረም 26 ስብሰባ አድርጎ ባስተላለፈው ውሳኔ መሠረት የፌደራል መንግሥት “የወረዳ፣ የከተማና የቀበሌ አስተዳደሮችን ጨምሮ በክልሉ ከሚገኙ ሕጋዊ ተቋማት ጋር ብቻ የሥራ ግንኙነት ማድረግ አለበት” የሚል ውሳኔ መወሰኑ የሚታወስ ነው።