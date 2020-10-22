በአሶሳ ዞን ግጭት የተከሰሱ ሰዎች የ32 ምስክሮቻቸውን ቃል ለፍርድ ቤት አሰሙ

አሶሳ ጥቅምት 12 / 2013(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ግጭት በማስነሳት ጉዳት እንዲደረስ አድርገዋል ተብለው የተከሰሱ ሰዎች የ 32 ምስክሮቻቸውን ቃል ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ማሰማታቸው ተገለጸ።
የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቀው ከነሐሴ 2010 እስከ መስከረም ወር 2011 ዓ.ም. መጨረሻ በአሶሳ ዞን ኦዳቡልድግሉ ፣ ዳለቲ፣ ካምቦዲሾ፣ ዮንግ እና ቡጪ እንዲሁም በአጎራባች ኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ቀበሌዎች ግጭት ተከስቶ ነበር፡፡
በግጭቱ የ30 ሰዎች ሕይወት እንዳለፈ ያስታወሰው ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ፤ ከ13 ሺህ 500 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንና የንብረት ቃጠሎ መድረሱን ጠቁሟል፡፡
ከጥፋቱ ጋር በተያያዘ በ132 ሰዎች ዐቃቢ ህግ የእርስ በርስ ግጭት በማስነሳት፣ የሰዎች ሕይወት በማጥፋት እና በመንግስት ላይ ወንጀል መፈጸም የሚል ክስ መስርቶባቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ጉዳዩን ሲመለከት መቆየቱ ተገልጿል፡፡
ፍርድ ቤቱ ከጥቅምት 09 / 2013 ዓ.ም ጀምሮ በአሶሳ ከተማ በዋለው ችሎት የተከሳሾችን የምስክርነት ቃል እያዳመጠ መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስረድቷል፡፡
ተከሳሾቹ እስከ ጥቅምት 12 / 2013 ዓ. ም ድረስ 32 ምስክሮቻቸውን በግልጽ ችሎት አቅርበው አሰምተዋል፡፡
ከተከሳሽ ምስክሮች ቃል በተጨማሪ በችሎቱ ዳኞች፣ በጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና በተከሳሽ ጠበቆች ለተነሱ የማጣሪያ፣ መስቀለኛ እና ዋና ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
ችሎቱ የተከሳሽ ምስክሮችን ቃል እስከ ጥቅምት 17 / 2013 ዓ.ም. ማዳመጡን እንደሚቀጥልም ተመልክቷል።
በሌላ በኩል በካማሽ ዞን በሚገኙ ወረዳዎች በተለያየ ጊዜ በተከሰቱ ግጭቶች ላይ የቀረቡ ሌሎች የወንጀል ክስ መዝገቦችን ፍርድ ቤቱ በተያዘው ሳምንት ውስጥ ሲመለከት ቆይቷል፡፡
ከእነዚህ መካከል በፊት ዐቃቤ ህግ ምስክሮችን ፤ ፖሊስ ደግሞ ተከሳሾችን እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ተላልፎባቸው በተለያዩ ምክንያቶች ተፈጻሚ ያልሆኑ የወንጀል ክስ መዝገቦች በድጋሚ እንዲታዩ ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ እየሰጣባቸው እንደሚገኝ ሪፖርተራችን ከአሶሳ ዘገቧል፡፡