የአካባቢን ፀጋና ዕውቀት ላይ ተመሥርቶ ወጣቱን የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ ይገባል

ባሕርዳር ጥቅምት 12/2013 (ኢዜአ) – የየአካባቢውን ፀጋዎችና ዕውቀት ላይ ተመሥርቶ ወጣቱን የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚገባ ተመለከተ።
የአማራ ክልል ቴክኒክ፣ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የ2012 በጀት ዓመት ሥራ አፈጻጸምና የተያዘው የሥራ ዘመን ዕቅድ ትውውቅ መድረክ በባሕር ዳር ከተማ እያካሄደ ነው።
በመድረኩ የተገኙት የፌዴራል ሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሡ ጥላሁን ባስተላለፉት መልዕክት ክልሎች ለወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ልዩ ትኩረት ሰጥተው መሥራት አለባቸው።
ለወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር የተቀናጀ አሠራር በመዘርጋት በመፈጸምና አመራሩ ትኩረት በመስጠት የተሻለ ከሠሩ ክልሎች መካከል አማራ አንዱ መሆኑን ገልጸዋል።
ሆኖም ከችግሩ ግዝፈት አኳያ የወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራው ገና ያልተነካ መሆኑን አቶ ንጉሡ ተናግረዋል።
በየቦታው ያለሥራ የተቀመጠውን ወጣት የየአካባቢውን ፀጋዎችና ዕውቀት ላይ ተመሥርቶ የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በበጀት ዓመቱ ለወጣቶች የክህሎትና የአመለካከት ለውጥ የሚያመጡ ተከታታይ ሥልጠናዎችን በመስጠትና ተገቢውን በጀት በመመደብ ማከናወን እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል።
ኮሚሽኑም በየክልሎች የሚካሄዱ የሥራ ዕድል ፈጠራዎች ሀገራዊ ግቡን ለማሳካት በማቀናጀት፣ በማደራጀትና በመደገፍ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሠራም አስታውቀዋል።
የአማራ ክልል ቴክኒክ፣ ሙያና ኢንተር ፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አረጋ ከበደ በበኩላቸው በ2012 የበጀት ዓመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎችን የሥራ ዕድል ለመፍጠር ከታቀደው ውስጥ 89 በመቶ ተፈጻሚ መሆኑን አስረድተዋል።
ዕቅዱን ማሳካት ያልተቻለው በከተሞችና ቀበሌዎች ደረጃ ቢሮው የተሟላ መዋቅር ባለመኖሩ ሥራ ፈላጊውን ወጣት በቀላሉ አደራጅቶ ወደ ሥራ ለማስገባት አዳጋች እንደሆነ ተናግረዋል።
የሥራ አጥ ቁጥሩ በቀበሌዎችና ከተሞች ከፍተኛ ነው ያሉት ኃላፊው የቢሮው አደረጃጀት በክልሉ ከሚገኙ ከሦስት ሺህ 400 በላይ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ በ662 ብቻ የተወሰነ መሆኑን አመላክተዋል።
በተጨማሪም ባለፈው ዓመት የተከሰተው የኮሮና ቫይረስና የበጀት ውስንነት ሌላው ችግር እንደነበርም አውስተዋል።
በተያዘው የበጀት ዓመት በአግልግሎት ሰጪ፣ ማኒፋክቸሪንግ፣ ማዕድን፣ ግብርናና ኮንትራክሽን ዘርፎች ከአንድ ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ለ83 ሺህ ሰዎች ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አስረድተዋል።
የቀበሌ አደረጃጀቶችን ጨምሮ ሌሎችንም ችግሮች በመፍታት ዕቅዱን ለማሳካት ጥረት እንደሚደረግ የቢሮው ኃላፊ ገልጸዋል።
የቢሮ የ2012 በጀት ዓመት ሥራ አፈጻጸምና የተያዘው የሥራ ዘመን ዕቅድ ትውውቅ መድረክ የፌዴራልና ክልል የዘርፉ አመራሮች፣ የዞን የመምሪያ ሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እየተሳተፉ ነው።