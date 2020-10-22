በጎ ፍቃደኛች በኮሮና መከላከል ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየሰጡ ነው

ሁመራ፣ ጥቅምት 12/13 (ኢዜአ) በኢትዮጰያ ቀይ መስቀል ማህበር የሁመራ ቅርጫፍ በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች አማካኝነት በኮሮና መከላከል ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየሰጠ መሆኑን አስታወቀ።
የቅርንጫፉ አስተባባሪ አቶ ማዓዛ ኪሮስ ለኢዜአ እንደገለጹት ካለፉት 15 ቀናት ጀምሮ 90 በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችን ያሳተፈ የኮሮና መከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በሁመራ ከተማ እየተሰጠ ነው።
በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ በጎዳናና ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ትምህርቱን እየሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ እጅን በሳሙና የመታጠብና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል የመጠቀም ልምዱ እንዲጎለብት እያገዙ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎችም ርቀት የመጠበቅ ባህል እንዲለመድ ግንዛቤ ለመፍጠር በማስተማር ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ከበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች መካከል ኢልያስ ማሙ በበኩሉ ላለፉት 15 ቀናት ለህብረተሰቡ ስለበሽታው አስከፊነትና መከላከያ መንገዶች ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ሲሰጥ መቆየቱን ገልጻል።
ህብረተሰቡ ዘውትር ጧት የአካል እንቅስቃሴ እንዲያደርግና ስለበሽታው መተለላፊያና መከላከያ መንገዶች ግንዛቤ እንዲኖረው ትምህርት ሰጥተናል” ብሏል።
“በግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቱ በህብረተሰቡ ዘንድ መነቃቃት ተፈጥሯል፣ ያለው ደግሞ የአራተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወጣት ቴድሮስ አዳነ ነው።
በነዋሪው ዘንድ ተዘንግቶ የነበረው ማህበራዊ ርቀትን የመጠበቅና እጅን አዘውትሮ በሳሙና የመታጠብ ልምድ ተመልሶ እንዲንቃቃ መንገድ ተከፍቷል።
የሁመራ ከተማ ነዋሪ አቶ ተሻለ ገብረጻድቅ “በኮሮና በሽታ መከላከል ዙሪያ በህብረተሰቡ ውስጥ እየተስተዋለ ያለው መዘናጋት ዳግም እንዲስተካከል በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች የላቀ ሚና ተወጥተዋል ብለዋል።