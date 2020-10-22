የድኅረ ምርት ብክነትን ለመቀነስ በሜካናይዝድ የታገዘ ሥራ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 12/2013 (ኢዜአ) የድኅረ ምርት ብክነትን ለመቀነስ ከአጨዳ ጀምሮ እስከ ክምችት ያለውን ሥራ በሜካናይዝድ የታገዘ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።
በመኸር እርሻ 12 ነጥብ 85 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሰብል የተሸፈነ ሲሆን ከዚህም 335 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን ሚኒስቴሩ ገልጿል።
በሚኒስቴሩ የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ ኢያሣያስ ለማ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በየዓመቱ በአሰባሰብ ጉድለት ከ25 እስከ 30 በመቶ የምርት ብክነት ያጋጥማል።
ዘንድሮ ያጋጥም የነበረውን ብክነት በተለይም በበቆሎ፣ ማሽላና የቅባት እህሎች ላይ የሚያጋጥመውን ብክነት ለመቀነስ በስፋት እየተሠራ መሆኑን አመልክተዋል።
የድኅረ ምርት ብክነትን ለመቀነስ ከአጨዳ ጀምሮ እስከ ክምችት ያለውን ሥራ በሜካናይዝድ የታገዘ ለማድረግ ዝግጅቱ እየተጠናቀቀ መሆኑንም ጠቁመዋል ።
ተደራጅተው የሜካናይዝድ አገልግሎት የሚሰጡ አካላት የሜካናይዝድ እገዛ የሚፈልጉ አርሶ አደሮች ባሉባቸው አካባቢዎች እንዲሰማሩ ለማድረግ የንቅናቄ ሥራ እየተሠራ እንደሆነም አመልክተዋል።
ብሔራዊ ሜትሪዮሎጂ የሚሰጠውን ትንበያ መሠረት በማድረግ የደረሱ ሰብሎችን ከብክነት ለመታደግ ለአርሶ አደሩና የልማት አካላት በመገናኛ ብዙሃንን በኩል መረጃ እንዲደርሳቸው የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል።
የአንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሰብል ውድመት እንደሚያስከትል ጠቁመው፤ በጥቅል ምርትና በዓመት ሊሰበሰብ በታቀደው የምርት መጠን ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ እንደማያደርስ ጠቁመዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ በዚህ ሣምንት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ የአንበጣ መንጋ በእህል ላይ እያስከተለ ያለው ውድመት ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
ነገር ግን የአንበጣ መንጋው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተውን ምርት እንዳወደመው ተደርጎ የተያዘው አስተሳሰብ የተሳሳተ መሆኑንም ገልጸዋል።