በአዲስ አበባ ተቋርጦ የቆየውን ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት ተጠናቋል — አ/አ ትምህርት ቢሮ

አዲስ አበባ ጥቅምት 12/2013 (ኢዜአ) በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የቆየውን ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅቱ መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ፡፡
በከተማዋ ለሚገኙ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከላከል የሚያስችሉ ግብዓቶች በበቂ ሁኔታ መሰራጨታቸውንም ገልጿል።
ቢሮው የትምህርት አጀማመሩን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
በመግለጫው መሰረት ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ጥቅምት 30፤ የ8ኛ እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ደግሞ ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ትምህርት ይጀምራሉ።
“የዘንድሮው የትምህርት ስርዓት በፈረቃ ይካሄዳል” ያሉት የቢሮ ኃላፊው አቶ ዘላለም ሙላቱ ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ዓርብ እንዲሁም ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ ትምህርት የሚሰጥባቸው የፈረቃ ቀናት ናቸው ብለዋል።
በአንድ ክፍል 25 ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንደሚማሩና አንድ ወንበር ለአንድ ተማሪ እንዲሆን ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን ገልፀዋል።
ፈረቃውና በአንድ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች ቁጥር በመንግሥትም በግል ትምህርት ቤቶችም ተመሳሳይ መሆኑን አክለዋል።
አቶ ዘላለም በመንግሥት ትምህርት ቤቶች 2 ሺህ 300 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ግንባታ መጀመሩንም ተናግረዋል።
ኮቪድ-19 በተማሪዎች ላይ ስጋት እንዳያሳድር የለይቶ ማቆያ አገልግሎት ሲሰጡ በነበሩ ትምህርት ቤቶች የኬሚካል ርጭት ተከናውኗል ብለዋል።
የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ /ማስክ/፣ ሳኒታይዘርና የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች በከተማ አስተዳደሩ ስር ለሚገኙ 513 የመንግሥት ትምህርት ቤቶች መሰራጨቱን አስረድተዋል።
በሁሉም የመንግሥት ትምህርት ቤቶች የውሃ አቅርቦት በበቂ ሁኔታ እንዲኖር 3 ሺህ የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከሮች መከፋፈሉን አስታውቀዋል።
በመማር ማስተማር ሂደቱ የመምህራን እጥረት እንዳይኖር ቅጥር እየተፈፀመ እንደሆነም ነው ኃላፊው የተናገሩት።
የመጽሃፍ አቅርቦት በበቂ ሁኔታ መሟላቱን፤ የተማሪዎች ምገባም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ እንደሚከናወን አስረድተዋል።
በመዲናዋ በሁሉም የመንግሥት ትምህርት ቤቶች የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል የትምህርት ቤት ክሊኒኮችን ለማቋቋም የቅድመ ዝግጅት ስራ መጠናቀቁንም ጠቁመዋል።
ለዚህም የ2 ሺህ 52 የጤና ባለሙያዎች ቅጥር በመካሄድ ላይ ነው ብለዋል።
የግል ትምህርት ቤቶች ወረርሽኙን ለመከላከል የሚውሉ ግብዓቶችን ጨምሮ ሁሉንም መሣሪያዎች ከተማሪዎች ወላጆች ጋር በመነጋገር በራሳቸው የሚያሟሉ እንደሆነም አስታውቀዋል።
አቶ ዘላለም ክልላዊና አገራዊ ፈተና የሚወስዱ የ8ኛ እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለ45 ቀናት የክለሣ ትምህርት ይሰጣቸዋል ብለዋል።
የትምህርት አሰጣጡም ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሙሉ ቀን የሚካሄድ መሆኑን አስረድተዋል።
ተማሪዎቹ ለፈተና ሲቀመጡ ከኩረጃ ነጻ ለማድረግ የሚረዱ ሂደቶች እየተከናወኑ እንደሆነም ጠቁመዋል።
የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በሰጠው መግለጫ መሰረት ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በሣምንት ሶስት ቀናት ብቻ የሚማሩ ይሆናል።