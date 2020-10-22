ፍርድ ቤቱ በእነ አቶ እስክንድር ነጋ የክስ መዝገብ የምስክር አቀራረብ ሒደት ላይ ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 12/2013(ኢዜአ) የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእነ አቶ እስክንድር ነጋ የክስ መዝገብ የምስክር አቀራረብ ሒደት ላይ ብይን ለመስጠት ለሕዳር 29 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል።
አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በመዝገብ ቁጥር 260175 ክስ የቀረበባቸው አምስት ተከሳሾች ዛሬ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ የህገ-መንግስት እና የፀረ-ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ቀርበዋል።
ለምስክሮች ደሕንነት ሲባል በምስክር ጥበቃ አዋጁ መሰረት በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን እንዲሰጡ ይፈቀድልኝ ሲል አቃቤ ሕግ ጠይቋል።
ተከሳሾቹ የቀረበባቸው ክስ ሐይማኖትን ከሐይማኖት በማጋጨት፣ ሕብረተሰብን በሕብረተሰብ ላይ በማነሳሳት በሚል ከፍተኛ ወንጀል በመሆኑ ለምስክሮች ደሕንነት ሲባል በዝግ ችሎት ምስክሮቼ ሊሰሙልኝ ይገባል ሲል አቃቤ ህግ ተከራክሯል።
በተጨማሪም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔና በሕገ-መንግስቱ መሰረትም በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ ጀርባ ምስክሮቼ ቃላቸውን እንዲሰጡም ሲል ጠይቋል።
የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ምስክሮች በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን መስጠታቸው የፍርድ ሒደቱ ላይ ተጽእኖ ይፈጥራል ነው ያሉት።
ተከሳሾች የምስክሩ ማንነት የማወቅ መብት አላቸው፣ የምስክሩን ማንነት የማያውቁ ከሆነም መስቀለኛ ጥያቄ ለማቅረብ ያዳግታል በማለትም ተከራክረዋል።
በፍርድ ቤቱም ሆነ በችሎቱ እምነት አለን ነገር ግን ምስክሩ ከመጋረጃ ጀርባ ሲመሰክር ተጨማሪ ሰነድ ይዞ እያነበበ ስላለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ ስለማይኖር የአቃቤ ሕግ ጥያቄ ውድቅ ሊሆን ይገባል ብለዋል።
በተጨማሪም ምስክሩ ቃሉን በሚሰጥበት ወቅት የሚያሳየውን የሰውነት እንቅስቃሴ ተመልክተን መስቀለኛ ጥያቄ ማቅረብ ይገባናል ሲሉም ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል።
በመሆኑም ከመጋረጃ ጀርባ ይመስክሩ ተብሎ አቃቤ ሕግ ያቀረበው ጥያቄ ውድቅ ይደረግልን ሲሉም ተከራክረዋል።
የግራ ቀኝ ክርክሩን የሰማው ፍርድ ቤቱ በምስክር አቀራረብ ላይ ብይን ለመስጠት ለሕዳር 29 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።