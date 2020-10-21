በዲላ ከተማ የቤት ግድግዳ ተደርምሶ የ3 ሰዎች ህይወት አለፈ

ዲላ ጥቅምት 11/2013(ኢዜአ) በዲላ ከተማ የቤት ግርግዳ ተደርምሶ በደረሰ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማው ፖሊስ ጽህፈት ቤት መርማሪ ፖሊስ ሣጅን ጌታሁን ኃይለማሪያም እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ትናንት በዲላ ወልዴና ቀበሌ በቀድሞ የዲላ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ቢሮ የነበረው ግድግዳ በመደርመሱ ነው።
በዚህም ግድግዳው ስር ተኝተው የነበሩ ሶስት የጎዳና ተዳዳሪዎች ህይወት ማለፉን አስታውቀዋል።
ሁለት ሰዎች ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በዲላ ዩኒቪርሲቲ ሪፌራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን አስረድተዋል።
የአደጋው መንሰኤ ከዚህ ቀደም የከተማው ማዘጋጃ ቤት የነበረው ቢሮ ለእድሳት የቤቱ ክዳን ቆርቆሮ ተነስቶ ቤቱ ሙሉ በሙሉ ባለመፍረሱ ቆሞ የነበረ ግድግዳ በዕለቱ ከጣለው ዝናብ ጋር ተያይዞም በመደርመሱ አደጋው ሊደርስ መቻሉን ሣጅን ጌታሁንተናግረዋል።
በዚህም ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች ተለይተው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን መርማሪው ገልጸዋል