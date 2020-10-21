በጎርፍ በተጠቁ አካባቢዎች ከ41ሺህ በለይ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ለማምጣት እየተሰራ ነው

ሰመራ፣ ጥቅምት 11/2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል በጎርፍ በተጠቁ አካባቢዎች የሚገኙ ከ41ሺህ በላይ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ አህመድ መሐመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ገጠር ቀበሌዎች ከጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ ትምህርት ተጀምሯል።
በከተሞች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓም ትምህርት ለማስጀመር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።
በጎርፍ በተጠቁ አካባቢዎች በሚገኙ 105 ትምህርት ቤቶችን ፈጥኖ ወደ ስራ ለማስገባት ባለመቻሉ ተቋቅማቱን ትምህርት የማስጀመሪያ ጊዜ መራዘሙን አመላክተዋል ።
ከትምህርት ቤቶቹ ውስጥ 58ቱ ሙሉ ለሙሉ በውሀ የተዋጡ፣ 18ቱ በውሀ የተከበቡና 29ኙ ደግሞ በጎርፍ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች የተጠለሉባቸው መሆኑን ገልጸዋል ።
በትምህርት ቤቶቹ የሚኖሩ 41ሺህ 169 ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በጎርፍ ጉዳት በደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ምትክ የዳስና የቆርቆሮ ክፍሎችን በመገንባት ተማሪዎቹን ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓም ትምህርት ለማስጀመር እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል።
የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን በትምህርት ቤቶች ተጠልለው የሚገኙ የጎርፋ ተጎጂዎችን ወደ ሌላ ስፍራ ለማዛወር እየተሠራ መሆኑን ገልጸዋል።
“መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አጋሮች ጋር በመሆን አማራጭ መጠለያዎችን በመስራት ተፈናቃዮችን ለማዛወር እየሰራን ነው” ብለዋል ።
በአፋር ክልል በዘንድሮ የጎርፍ አደጋ ከተጎዱ ከ240ሺህ በላይ ሰዎች ውስጥ ከ144ሺህ በላይ መፈናቀላቸውን የክልሉ ከአደጋ መከላከል ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል።