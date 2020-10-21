ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቆም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ፣ ጥቅምት 11/2013 ( ኢዜአ) ያለ ዕድሜ ጋብቻን ጨምሮ ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቆም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ የሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
ኢየሩሳሌም የህጻናት ማህበረሰብ ልማት ድርጅት ከየስ መልቲ ሚዲያ እና የስዊድን ዓለም አቀፍ ተራድኦ ልማት ጋራ በመተባበር ያዘጋጁትና ያለዕድሜ ጋብቻን በጋራ መከላከል በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት ዛሬ ተካሂዷል።
“ሁላችንም ያገባናል” በሚል መሪ ሀሳብ ዛሬ በተካሄደው ውይይት ላይ በሴቶች፣ ህጻናት ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር የህጻናት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ዘቢደር ቦጋለን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት መሳተፋቸውን ሚኒስቴሩ ለኢዜአ በላከው መግለጫ አስታውቋል።
ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ ዘቢደር መንግስት ያለዕድሜ ጋብቻን ጨምሮ ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቆም የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
ለእዚህም ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ከማጽደቅና አገራዊ የሆኑ የህግ ማዕቀፎችን ከማውጣት ጀምሮ የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን በማሳያነት ጠቅሰዋል።
“እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሙሉ በሙሉ ለማስቀረት ኢትዮጵያ የገባቸውን ቃል ኪዳን ተፈጻሚ ለማድረግም ፍኖተ ካርታ በማዘጋጀት የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
ከእዚህ ጎን ለጎን የነበሩ ህጎችን በማሻሻልና አዳዲስ አሰራሮችን በመዘርጋት በህብረተሰቡ ዘንድ መሰረታዊ የግንዛቤ ለውጥ እንዲመጣ በርካታ ተግባሮች መከናወናቸውን አመልክተዋል።
” ይሁን እንጂ ድርጊቱ ስር የሰደደና በየጊዜው መልኩን እየቀየረ የሚፈጸም በመሆኑ በሚፈለገው ልክ ለውጥ ማምጣት አልተቻለም ” ብለዋል።
በቀጣይ ሚኒስቴሩ ባዘጋጀው የአሥር ዓመት መሪ ዕቅድ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራት እንደተካተቱና በሰፊው እንደሚሰራበትም ነው የተገለጸው።
ሕብረተሰቡና የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ያለዕድሜ ጋብቻንና ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቆም የበኩላቸውን እንዲወጡም ወይዘሮ ዘቢደር ጥሪ አቅርበዋል።