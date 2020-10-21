ማንኛውም አካል ሀገርንና ሕዝብን አደጋ ላይ ከሚጥሉ ተግባራት መቆጠብ አለበት-አፈ ጉባዔ ታገሰ

አዲስ አበባ ጥቅምት 11/2013 (ኢዜአ) ማንኛውም አካል ሀገርንና ሕዝብን አደጋ ላይ ከሚጥሉ ተግባራት እንዲቆጠብ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ አሳሰቡ።
የአገሪቱን ፖለቲካዊ፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት በተደረጉ የሕግ ማሻሻያዎች ተጨባጭ ለውጥ ታይቷል ብለዋል።
አፈ ጉባዔው ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቁት የአገርንና ሕዝብን ሰላም የማስከበር የሁሉም አካላት ተግባር መሆን ይገባዋል።
ዜጎች ካለፉት ዓመታት ችግሮች በመማር የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት የተረጋገጠባት ሀገር ለመመስረት ድርሻቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
“በዚህች አገር የሰው ሕይወትና ንብረት ያለ አግባብ መጥፋት” እንዲቆምም ጠይቀዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በርካታ የሕግና የአሰራር ማሻሻያዎች መደረጋቸውን ያመለከቱት አፈ ጉባዔ ታገሰ፤ በተለይ በዴሞክራሲና በሰብዓዊ መብት አያያዝና በፕሮጀክቶች አፈፃፀም ላይ ”ትልቅ” ለውጥ ታይቷል ብለዋል።
ይህንን ለማስቀጠል ሀገርን በሚያፈርሱና የሕዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉትን አካላትን መከላከል ያስፈልጋልም ብለዋል።
እስካሁን ያልተፈቱትም ይሁኑ ቀጣይ የሚያጋጥሙ ችግሮች በውይይት፣በሕግና በአሰራር መፍታት እንደሚያስፈልግ አፈ ጉባዔው አመልክተዋል።
አፈ ጉባዔው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በማይገኙ የትግራይ ውክልና ያላቸው የፓርላማው አባላት ላይ ለቀረበላቸው ጥያቄም መልስ ሰጥተዋል።
አንድ የምክር ቤት አባል ከአባልነቱ የሚለቀው የሥነ ምግባር ግድፈት ሲፈፅም፣የወከለው ሕዝብ እምነት አጥቶበት ውክልናውን ካነሳና በራሱ ፈቃድ መልቀቂያ ከጠየቀ መሆኑን አብራርተዋል።
ይሁን እንጂ የትግራይን ሕዝብ የወከሉት የፓርላማው አባላት በአሁኑ ወቅት ከምትሳተፈው ከአንዷ በስተቀር ሌሎቹ በየትኛው አግባብ እንደቀሩ ግልፅ አለመሆኑን ተናግረዋል።
አባላቱ ሕዝብን እስከወከሉ ድረስ ሕዝብን ማገልገል ስላለባቸው በፓርላማው ስብሰባ እንዲሳተፉ ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ አፈ ጉባዔው ተናግረዋል።
ይህ ተደርጎ ሕዝብን ለማገልገል ወደ ቀደመ ስራቸው የማይመለሱ ከሆነ የፓርላማው ሕግና መመሪያ በሚፈቅደው መሰረት አሰተዳደራዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤቱ የሀገሪቱን ብሄራዊ ምርጫ በተመለከተ ከኮቪድ 19 መከሰት አስቀድሞ ሲከታተል መቆየቱንና አገርና ሕዝብ በምርጫ ምክንያት እንዳይጎዳ፣ ሕግና ሕገ መንግሥትን የተከተለ ሥራ ሲሰራ መቆየቱንም ጠቅሰዋል።
ቀጣይ የሚደረገው ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ግልፅና ፍትሃዊ እንዲሆን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም በምርጫ ቦርድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን መገምገሙን ተናግረዋል።
ምርጫው ውጤታማና የሕዝብን ድምፅ የሚወክል እንዲሆን አሰራር እየተዘጋጀ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ትክክለኛ ምርጫ እንዲኖር ለማድረግ የሁሉም አካል የቤት ሥራ በመሆኑ መንግሥት፣ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ሲቪክ ማህበራትና ሁሉም አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
ተጨማሪ ምክር ቤቱ በአሰራሩና በአደረጃጀቱ ላይ ማሻሻያዎችን በማድረግ የሕዝቡን ችግሮች ለመረዳትና ለመመለስ በመሥራት ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ምክር ቤቱ በጎርፍ የተጎዱ ዜጎችን በአካል በመጎብኘት 40 ሚሊዮን ብር የሚገመት የቁሳቁስና ገንዘብ ድጋፍ አድርገናል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ በተመለከተም ዘጠኝ ቡድኖች ችግሩ ወዳለባቸው አካባቢዎች ማምራታቸውን ገልጸዋል።