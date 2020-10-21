የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ጽዮን ተክሉ የተባበሩት አረብ ኤሚሪቶች አምባሳደርን አነጋገሩ

አዲስ አበባ፣ጥቅምት 11/2013 (ኢዜአ) የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ጽዮን ተክሉ የተባበሩት አረብ ኤሚሪቶች አምባሳደር ሙሐመድ ሳሌምን በፅህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ።
ሁለቱ ወገኖች በነበራቸው ውይይት በኢትዮጵያ ባሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች ዙሪያ መክረዋል።
ሚኒስትር ዴኤታዋ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት ባለሀብቶች በአቅም ግንባታ፣ ቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በማህበራዊና መሰል የኢንቨስትመንት መስኮች ላይ ቢያተኩሩ የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎረሙን ተከትሎ የተሻሻለው የኢንቨስትመንት አዋጅ ለውጭ ኢንቨስተሮች ምቹ ስለመሆኑም አብራርተዋል።
የተባበሩት አረብ ኤሚሪቶች አምባሳደር ሙሀመድ ሳሌምን በበኩላቸው በኢትዮጵያ የተጀመረው የኢንቨስትመንት ማሻሻያ አበረታች መሆኑን ገልጸዋል።
ማሻሻያው ይበልጥ ቀልጠፋና ለውጭ ኢንቨስተሮቹ ምቹ እንደሚሆንም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ሁለቱ አገራት በትብብር እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል።