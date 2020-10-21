የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣን መመሪያ መጣስ እስከ ሁለት ዓመት በሚደርስ እስራት ያስቀጣል… ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ

አዲስ አበባ፣ጥቅምት 11/2013 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣን መመሪያ ቁጥር 30/2013 መጣስ እስከ ሁለት ዓመት በሚደርስ እስራት እንደሚያስቀጣ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አስታወቀ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው መመሪያ ቁጥር 30/2013 በግለሰቦች፣ በመንግስታዊ እና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት እና በድርጅቶች ላይ ክልከላዎችን እና ግዴታዎችን ጥሏል፡፡
በመመሪያው የተቀመጡ ክልከላዎች እና ግዴታዎች ተላላፊ በሽታን ለመከላከል እና ለመግታት የተደነገጉ የጥንቃቄ እርምጃዎች አካል ሲሆኑ ክልከላዎቹን መተላለፍ እና ግዴታዎቹን አለመወጣት አግባብ ባለው የወንጀል ህግ እንደሚያስቀጣ በመመሪያው መደንገጉን ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በማህበራዊ ድረ ገጹ ባወጣው መረጃ አስታውቋል።
እንደመረጃው ከሆነ የተጠቀሱትን እና ሌሎች በመመሪያው የተካተቱ ክልከላዎችን እና ግዴታዎችን የተላለፈ ማንኛውም ሰው አግባብነት ባለው የወንጀል ህግ አንቀጽ መሰረት እንደሚቀጣ መመሪያው በአንቀፅ 30 ላይ አስቀምጧል።
ለጉዳዩ አግባብነት ያለው የወንጀል ህግ በ1996 ዓ.ም የወጣው የወንጀል ህግ አንቀጽ 522 መሆኑን የገለጸው ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ፣ ይህም ጤናን ለመጠበቅና ለመንከባከብ በህግ የተደነገጉትን የጥንቃቄ እርምጃዎችን መጣስ የሚያስከትለውን የእስራት እና የገንዘብ መቀጮ እንደሚመለከት አስታውቋል።
በወንጀል ህጉ አንቀጽ 522 ንዑስ አንቀፅ 1 ስር እንደተደነገገው ማንም ሰው ተላላፊ በሽታን ለመከላከል፣ ለመግታት ወይም ለማቆም በህግ የተደነገጉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን አስቦ ከጣሰ ከሁለት ዓመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም በገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡
በመሆኑም ህብረተሰቡ ወረርሽኑን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር መደረግ ያለባቸውን የጥንቃቄ እርምጃዎችን ያለመታከት በመተግበር ራሱን ብሎም ሌሎችን ከወረርሽኙና ከሚያስከትለው ጉዳት መጠበቅ እንዳለበት አስገንዝቧል።
ከዚህ በተጨማሪ በመመሪያው የተቀመጡ ክልከላዎች እና ግዴታዎችን መጣስ ከሚያስከትለው የወንጀል ተጠያቂነት መጠበቅ እንዳለበት ነው ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ያሳሰበው።
የጤና ሚኒስቴር ዜጎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበትን መመሪያ መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ይፋ ማድረጉ ይታወሳል።