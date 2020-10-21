ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ለኮቪድ 19 ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርት ሊጀምር ነው

አዲስ አበባ ጥቅምት 11/2013 (ኢዜአ) ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ለኮቪድ 19 ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርት ለመጀመር መዘጋጀቱን ገለፀ።
የዩኒቨርሲቲው የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አህመድ መሃመድ እንደገለጹት የኮቪድ 19 ወረርሺኝን ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራት በዩኒቨርሲቲው በኩል ሲያከናወኑ ቆይተዋል።
ዩኒቨርሲቲው ቀደም ሲል የኮቪድ19 ህሙማን በማገገሚያ ሆኖ እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ የኬሚካል ርጭት ተደርጎለት ትምህርት ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስ ስርጭት እንዳይኖር በአንድ ክፍል ውስጥ በአንድ ጊዜ ከ30 በላይ ተማሪዎች እንደማይማሩም ተናግረዋል።
በተማሪዎች መኝታ ክፍልም በአንድ ክፍል ውስጥ ሁለት ተማሪዎች ብቻ እንዲኖሩ ለማስቻልም ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል።
በምግብ ቤትና ቤተ-መጽሃፍትም ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲጠቀሙ እና ከእጅ ንክኪ ነጻ የሆኑ መታጠቢያዎች መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
በመማር ማስተማሩ ሒደት ከተማሪዎችም ሆነ ከሰራተኛው መካከል በቫይረሱ የተያዘ ቢገኝ የማቆያ ስፍራ ዝግጁ ሆኗል ነው ያሉት የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ።
ዩኒቨርሲቲው በራሱ የሚያመርተው ሳኒታይዘርና ከውጭ በግዥ ያስገባቸው የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክም ለተማሪዎች በነፃ ይከፋፈላል።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ሁሉም አካባቢዎች የመጠቀም እንዲሁም እጆቻቸውን አዘውትረው የመታጠብ ግደታ ይኖርባቸዋል ብለዋል።
የመከላከያ ዘዴዎቹን ተማሪዎች ተግባራዊ እንዲያደርጉ ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ስልጠና የሚሰጣቸው መሆኑንም አረጋግጠዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከተማሪዎች ጎን ለጎንም ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ለኅብረተሰቡ መሰጠቱንም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎቹ በመገናኛ ብዙሃና ሕዝብ በሚበዛባቸው የገበያና ትራንስፖርት ሥፍራዎች በተጨማሪ በበራሪ ወረቀቶችና መሰል የመገናኛ ዘዴዎች ኅብረተሱቡን ተደራሽ ለማድረግ መሰራቱን ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው አሁን ላይ በመደበኛ፣ በማታውና በርቀት የትምህርት መርሃ ግብር በድምሩ ከ28 ሺህ በላይ ተማሪዎች እንዳሉት መረጃዎች ይጠቁማሉ።