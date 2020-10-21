በደቡብ ወሎ አንበጣን ከመከላከሉ በተጓዳኝ የደረሰ ሰብል በዘመቻ እየተሰበሰበ ነው

ደሴ ጥቅምት 11/2013 (ኢዜአ) የአንበጣ መንጋን ለመከላከሉ በተጓዳኝ ህብረተሰቡን በማሳተፍ የደረሰ ሰብልን በዘመቻ የመሰብሰብ ስራ እየተካሄደ መሆኑን የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ገለጸ፡፡
የመምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አሊ ሰይድ ለኢዜአ እንዳሉት ከአጎራባች ቆላማ አካባቢ በኩል በተለያየ አቅጣጫ ወደ ዞኑ የሚገባው የአንበጣ መንጋ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል።
የአንበጣ መንጋው ከመስከረም 2013 ዓ.ም ጀምሮ ከ40 ሺህ ሄክታር በላይ የቁጥቋጦ፣ የደን፣ የእንስሳት መኖና የሰብል ቦታዎች ላይ መከሰቱን አመላክተዋል።
ከዚህ ውስጥም ከ10ሺህ ሄክታር በላይ የሚሆነው የአርሶ አደሩ ሰብል እንዳጠፋ ጠቁመው የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ የመከላከሉ ስራ መቀጠሉን አስረድተዋል።
ከመከላከሉም በተጓዳኝ የመንግስትና የግል ተቋማት ሰራተኞችን፣ በጎ ፍቃደ ወጣቶች ሌላውን የህብረተሰብ ክፍል በማስተባበር የደረሰ ሰብል በዘመቻ እየተሰበሰበ መሆኑን ተናግረዋል።
እስካሁን በተካሄደው እንቅስቃሴም ከ5 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ የደረሰ የማሽላ፣ ማሾ፣ ጤፍና ሰሊጥ መሰብሰቡን አመልክተው ይህም ወቅቱን ካልጠበቀ ዝናብ ጭምር መታደጉን ገልጸዋል።
የመምሪያው ምክትል ኃላፊ እንዳመለከቱት በአንዳንድ አካባቢዎች በአንበጣ መንጋው ስጋት ምክንያት አርሶ አደሩ ያልደረሰ ሰብል ለመሰብሰብ የሚያደርገው ጥረት በምርት ጥራት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ የሚያስከትል በመሆኑ ሊታረም ይገባል።
“ያልደረሰው ሰብል ቢሰበሰብ እንኳ ከመበላሸት ውጭ ጥቅም የለውም፤ ሰብሉ እስኪደርስ የአንበጣ የመከላከል ስራውን አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል “ብለዋል።
የአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ አቶ አደም እንድሪስ በበኩላቸው አርሶ አደሩ አንበጣውን ከመከላከል ጎን ለጎን የደረሰውን ሰብል እንዲሰበሰብ በግብርና ባለሙያዎች የተደገፈ እገዛ እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
“በየጊዜው የሚከሰተው የአንበጣ መንጋ ለስጋት ስለዳረገን የደረሱ ሰብሎቻችንን እየሰበሰብን ነው” ያሉት ደግሞ በአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ የቀበሌ ስድስት አርሶ አደር እንድሪስ መሐመድ ናቸው፡፡
የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል ቤተሰቦቻቸውን በማሳተፍ ባካሄዱት እንቅስቃሴ ከሚጠብቁት ምርት ውስጥ ሩብ ያህሉን መሰብሰብ እንደቻሉ ገልጸዋል፡፡
ሌላው በልዩ ወረዳው የቀበሌ ሰባት አርሶ አደር ኢብራሂም አሊ በበኩላቸው አካባቢው ቆላማ በመሆኑ በአንድ ሄክታር መሬት ላይ የዘሩት ማሽላ፣ ጤፍና ማሾ እየደረሰ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የአንበጣ መንጋው የደረሰ ሰብላቸው እንዳይጎዳባቸው ለመሰብሰብ የአቅም ውስን ስላለባቸው መንግስት በጎ ፈቃደኞችን አስተባብሮ እንዲደግፋቸው መፈለጋቸውን ገልጸዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን በመኸር ወቅት ከለማው ከ438 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ከግብርና መምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።