በከተማ አስተዳደሩ ሥራ ለሌላቸው ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በበጀት ዓመቱ በልዩ ትኩረት ይሰራል…ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ ጥቅምት 10/2013 (ኢዜአ) የሥራ ዕድልን ለመፍጠር ከተማ አስተዳደሩ በበጀት ዓመቱ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታወቁ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤቱ 8ኛ ዓመት 1ኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ አካሂዷል።
ምክር ቤቱ ወይዘሮ ዘርፈሸዋል ንጉሴን የምክር ቤቱ አፈጉባኤ አድረጎ በመሾም ነበር ዛሬ ጉባኤውን የጀመረው።
በጉባኤው መክፈቻ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተለያዩ መስኮች በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የተከናወኑ ተግባራት ላይ ያተኮረ ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል።
በሪፓርታቸው የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው ያሏቸውን ስድስት አንኳር ነጥቦች አንስተዋል።
ከእነዚህ ውስጥ በዋናነት የጠቀሱት የሥራ ዕድል ፈጠራ የከተማ አስተዳደሩ የእዚህ ዓመት ቁልፍ ተግባር መሆኑንና የሥራ እድል መፍጠር የሚያስችሉ መስኮች ተለይተው ሥራ የሌላቸው ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ አንስተዋል።
በሥራ እድል ፈጠራው ለሴቶችና ለከተማው ወጣቶች ልዩ ትኩረት እንደሚሰጥም ነው ምክትል ከንቲባዋ ያብራሩት።
በሌላ በኩል ለውጡን የሚመጥንና የሚያስቀጥል የአመራር ምደባና ስምሪት የማጠናከር እና በየደረጃው ባለ መዋቅር የአስተሳሰብና የተግባር እንድነት ለመፍጠር የሚያስችል የአቅም ግንባታ ሥራ እንደሚሰራም ምክትል ከንቲባዋ አንስተዋል።
ብሉሹ አሰራርና የሌብነት ተግባርን በጽናት በመታገል የሪፎርም ስራዎች እንዲጠናከሩና የህዝቡ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ምላሽ እንዲያገኙ የማድረግ ሥራ ሌላኛው የትኩረት መስክ መሆኑንም አመላክተዋል።
የሚሰጡ አገልግሎቶች ጥራትና ቅልጥፍና እንዲኖራቸው ለማድረግ አሰራሮችን በማሻሻል ግልጽነት እና ተጠያቂነት ሊያሰፍን የሚችሉ ሥራዎች መስራት ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑንም ወይዘሮ አዳነች ገልፀዋል።
በመሬት አስተዳደር ልማትና አቅርቦት ላይ የህዝብን ተሳትፎ የሚያረጋግጡ ጉዳዮች ተገቢውን ትኩረት እንደሚያገኙም ነው ምክትል ከንቲባዋ የተናገሩት።
ለንግድ፣ ለትራንስፖርት፣ ለቤቶች ልማት፣ ለመጠጥ ውሃ፣ ለትምህርት እና ለጤና ዘርፎች የላቀ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚተገበርም አጽኖኦት ሰጥተውታል።
ቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ተአማኒነት ያለው ሆኖ እንዲጠናቀቅ የከተማ አስተዳደሩ ከምንጊዜውም በላይ ተግቶ እንደሚሰራም ተናግረዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች እና የምክር ቤቱ አባላት መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፣ አገልግሎትን ለማሻሻል፣ ሌብነትን እንዲሁም የሀብት ብክነትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት በላቀ ተነሳሽነት እንዲደግፉም ምክትል ከንቲባዋ ጥሪ አቅርበዋል።