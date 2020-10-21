አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 10/2013(ኢዜአ) ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ከመላካቸው በፊት የህመም ስሜት መኖር አለመኖሩን እንዲያረጋግጡና የህመም ስሜት ካላቸው እንዳይልኩ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባለፉት ወራት ኮቪድ- 19ን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተከናወኑ ዋና ዋና ስራዎችንና በቀጣይ ሊወሰዱ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎችን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በመግለጫው ወቅት እንደገለፁት የኮቪድ -19 ስርጭት ከሌሎች ሀገራት አንፃር ቁጥሩ አነስተኛ ቢሆንም ቀላል የሚባል ግን አይደለም ብለዋል።
ኮቪድ-19 ከሚያስከትለው የጤና ችግር ባሻገር በኢኮኖሚና በስነልቦና ላይ የሚያደርሰው ተፅዕኖ ቀላል ባለመሆኑ ከጥንቃቄ ጋር እንቅስቃሴዎችን መፍቀድና ትምህርት ቤቶችን መክፈት አስፈላጊ ሆኗል ነው ያሉት ሚኒስትሯ፡፡
ዶክተር ሊያ በመቀጠልም እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ የመከላከል ስራዎችን ለመተግበር የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል፡፡
በመሆኑም በትምህርት ቤት የመከላከል ስራውን ለማጠናከር ከትምህርት ቤት አስተዳደሮች በተጨማሪ ወላጆች ድርሻ ያላቸው በመሆኑ በመመሪያው እንደተገለፀው ልጆች ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት የህመም ስሜት መኖር አለመኖሩን ወላጆች ማረጋገጥ አለባቸው፡፡
የህመም ስሜት ካላቸውም ወደ ትምህርት ቤት መላክ የለባቸውም ብለዋል።
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ኤባ አባተ በበኩላቸው ኮቪድ-19 ሁለት ምዕራፎች አሉት ገልጸው፣ አንዱ ስለወረርሽኙ ምንም ያላወቅንበት ጊዜ ሲሆን ሁለተኛው ስለመከላከያው ያወቅንበት ጊዜ በመሆኑ ቀድሞ ዝግጅት በማድረግና በቅንጅት በመስራታችን በምዕራፍ አንድ የኮቪድ-19 ተፅዕኖ መቀነስ ችለናል ብለዋል።
ዶክተር ኤባ አክለው ምዕራፍ ሁለትን ደግሞ በሽታውን እየተከላከልን ስራ መስራት እንችላለን በሚል ሀሳብ የመከላከያ መመሪያዎችን እየተጠቀምን እንቀጥላለን በማለት አስረድተዋል።
በተጨማሪም የአስከሬን ምርመራ እናደርግ የነበረው ከሟች ጋር ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ለመለየትና ስርጭቱን ለመግታት ነበር አሁን ግን የማህበረሰብ ስርጭቱ ከፍተኛ ስለሆነ ቆሟል ብለዋል፡፡
በመድረኩ አጠቃላይ ወረርሽኙ ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ ገለፃ ያደረጉት አቶ አስቻለው አባይነህ ወረርሽኙ ወደፊት ለሚከሰት ችግር ትምህርት የተቀሰመበት መሆኑን ጠቅሰው ቀድሞ መዘጋጀት፣ ባለሙያዎችንና ማህበራትን ማቀናጀት፣ ያለውን ሀብት መለየትና መጠቀም፣ በወቅቱ መረጃ መለዋወጥ፣ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያን መተግበር፣ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ለንቅናቄ መጠቀም እንዲሁም ሌሎች የጤና አገልግሎቶች እንዳይቀዛቀዙ መስራት መልካም ተሞክሮዎች መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡
በመረጃቸው እስከ ቅርብ ጊዜ ምልክት የማያሳዩ ሰዎች ከ90 ፐርሰንት በላይ የነበሩ ሲሆን ከባለፉት 2 ሳምንታት ወዲህ ግን ወደ 63.1 ዝቅ ማለቱንና ወደ ፅኑ ኅሙማን ህክምና የሚገቡት ቁጥር መጨመሩን ገልፀዋል፡፡
ከእድሜ አንፃርም 57 ፐርሰንት ያህሉ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ዕድሜ ከ15-34 ሲሆን 51.9 የሞት መጠን የተመዘገበው ግን ዕድሜያቸው ከ60 በላይ በሆኑ ሰዎች በመሆኑ ሁላችንም ለሌሎች ሞትና ህመም ምክንያት ባለመሆን ራሳችንንና ሎሎችን እንታደግ የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡