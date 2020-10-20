ኮይካ ለኮቪድ- 19 መከላከያ የሚውሉ የህክምና መሳሪያዎችን ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 10/2013(ኢዜአ) የኮሪያ ዓለምአቀፍ ትብብር ኤጀንሲ (ኮይካ) ለኮቪድ-19 መከላከያ የሚውሉና 500 ሺህ ዶላር የሚያወጡ የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎችን ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የተቀበሉት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ኮይካ በዛሬው ዕለት ያደረገው ድጋፍ በአገሪቱ ኮቪድን ለመከላከል እየተደረገ ላለው ጥረት ትልቅ አቅም ነው።
በድጋፉም 500 ሺህ የአሜሪካ ዶላር የሚያወጡ 30 የተለያዩ የህክምና መስጫ ማሳሪያዎች መለገሳቸውን ተናግረዋል።
ኮይካ ለኮሮናቫይረስ መከላከያ የሚውሉ አምስት ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የህክምና ማሳሪያዎች ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባቱንና የገለጹት ሚኒስትሯ፣ የዛሬው ድጋፍ የመጀመሪያ ዙር መሆኑን አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ለሚሰራው ሥራ ኮይካ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው፣ በቀጣይ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በቀጣይ ከህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ ለባለሙያዎች የስልጠና ድጋፍ ለማድረግ በኤጀንሲው በኩል ቃል መገባቱን የገለጹት ሚኒስትሯ፣ ዛሬ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀርበዋል።
በኢትዮጵያ የኮሪያ አምባሳደር ሁንሚን ሊም በበኩላቸው “የኮሪያ መንግስት ኢትዮጵያ ኮቪድን ለመከላከል በምታደርገው ጥረት ከጎኗ ነው” ብለዋል።
“ሁለቱ አገራት ጠንካራ ታሪካዊ ግንኙነት አላቸው፤ ይህን ግንኙነታቸው በጤናው፣ በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፍ አጠናክረው ይቀጥላሉ” ብለዋል።
የዛሬውም ድጋፍ ኢትዮጵያ ኮቪድን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ መሆኑንና ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አምባሳደሩ አረጋግጠዋል።