እምቦጭን የማስወገዱ ስራ ለጣና ሃይቅ ስጋት እስከማይሆንበት ተጠናክሮ ይቀጥላል… አፈ -ጉባኤዋ

ባህር ዳር ጥቅምት 10/2013(ኢዜአ) እምቦጭ አረምን የማስወገዱ ስራ ለጣና ሃይቅ ስጋት እስከማይሆንበት ድረስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ -ጉባኤ አስታወቁ።
ዋና አፈጉባኤዋ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ የእንቦጭ አረምን ከሃይቁ የማንሳት ጉዳይ ለጣና ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጰያ ህዝብ ተስፋ የሆነው የታላቁ ህደሴ ግድብ ደህንነት ጭምር ነው ብለዋል፡፡
በጣና ሃይቅ የተጀመረው የአረም ማስወገድ ስራ ለሪፖርት የሚከናወን ሳይሆን የአርሶ አደሩና የሃይቁን ደህንነት በዘላቂነት መጠበቅ በሚያስችል አግባብ ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል።
የሃይቁን ደህንነት ጉዳይ የምክር ቤቱ አጀንዳ መሆኑን ጠቅሰው፤ በቀጣይ እምቦጭን በመከላከል በሚደረገው ጥረት አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል።
እምቦጭ አረም ሊጠፋና የሃይቁ ስጋት ላይሆን የሚችለው እያንዳንዱ ሰው በቁጭት ቀርቦ ማረም ሲቻል ብቻ ነው ያሉት ደግሞ የክልሉ ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር የሃይቅን ደህንነት ለመጠበቅ በሚከናወነው ስራ የመላው ህዝብ ንቅናቄ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
አቶ አገኘሁ ፓርቲው የሚመራው መንግስትም እምቦጭ የሃይቁ ችግር እንዳይሆን አበክሮ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ እምቦጭን የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ የሚደረገው ሙከራም መቆም እንዳለበት ተናግረዋል።
የዘንድሮው የእንቦጭ አረም መከላከል ስራ ከፌደራል እስከ ቀበሌ የተጀመረ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ያሉት የጣና ሃይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያለው ወንዴ፤ አረሙ የሃይቁን ከአራት ሺህ 300 ሄክታር በላይ መውረሩን ጠቅስው፤ ይህንኑ 90 በመቶውን በማንሳት በዓመቱ መጨረሻ በሃይቁ ዳርቻ እንዲቃጠል የሚደረግ መሆኑን አስረድተዋል።
ሃይቁ ከጊዜ ወደ ጊዜ በደለል እየተሞላ በአስጊ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የገለጹት ደግሞ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ የምፅረሃ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር አድማሴ ሰንደቅ ናቸው።
የእምቦጭ አረሙን ባለፉት ተከታታይ ዓመታት ለማስወገድ ጥረት ቢደረግም የተነቀለው አረም ከሃይቁ ተጓጉዞ ባለመቃጠሉ ተመልሶ እንደአዲስ እየበቀለ መሆኑን ጠቁመዋል።
ወጣት መልካሙ አለማየሁ በበኩሉ በእንቦጭ አረም ማስወገድ ስራ ላይ ሲሳተፍ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን ጠቅሶ፤ አረሙ በሃይቁ ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት እስኪቀንስም ተሳትፎውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግሯል።
”የህዳሴ ግድብ ያለ አባይ አባይ ያለ ጣና አይተሰብም” በሚል መሪ ሀሳብ የአንድ ወር ዘመቻ የፌደራልና ክልል አመራሮች በተገኙበት ትናንት በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ምፅረሃ ቀበሌ መጀመሩን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።